Almeida (PP) exige a Illa que se haga un test antes del debate electoral

BADALONA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14F, Salvador Illa, que se haga un test de detección de Covid-19 antes del debate de LaSexta de este jueves por la noche.

"Hoy hay otra oportunidad. Vamos a ver si se hace o no se hace el test en esta ocasión. Pero como no se lo haga, los catalanes y los españoles tenemos derecho a saber cuál es su motivación final para no hacérselo", ha dicho Almeida en un acto a pie de calle en Badalona (Barcelona), saliendo al paso de la polémica por la negativa de Illa a hacerse ese test antes del debate de TV3 este martes.

El vídeo del día Los españoles desconocen las propiedades

nutricionales del agua, según un estudio.

"Hazte el test, Salvador. Demuestra de verdad a los catalanes y a los españoles que no tienes nada que ocultar. Demuestra que el que ha sido ministro de Sanidad durante la pandemia, que nos ha exigido tantos esfuerzos y tanta ejemplaridad ahora no se está escapando por la puerta de atrás de los esfuerzos que pedía", ha dicho.

Almeida, además, ha criticado la respuesta del PSC, que argumentó que no era obligatorio hacerse el test con los protocolos actuales: "¿Y qué? Lo importante es que era un lugar cerrado".

El alcalde de Madrid ha asegurado que hacerse el test era un "ejercicio de responsabilidad" en un plató en el que, a parte de los candidatos, había trabajadores de los partidos y de la televisión pública catalana.

Por su parte, la número 2 de la candidatura del PP por Barcelona, Lorena Roldán, ha aventurado que "parece que Illa tenga alguna cosa que ocultar" con la negativa a hacerse el test y ha desconfiado que una persona que demuestra --en sus palabras-- esa falta de responsabilidad y ejemplaridad pueda resolver problemas como president de la Generalitat.

CASADO Y EL 1-O

Asimismo, ha negado diferencias entre las versiones del presidente del PP, Pablo Casado, y otros dirigentes populares sobre el 1-O, después de que el líder del partido asegurara que ese día no compareció como portavoz por estar en desacuerdo con las cargas policiales.

Almeida ha asegurado que Casado "ha dejado muy claro a lo que se refería, que es que nadie entiende que se llegara a un 1-O por parte de un gobierno autonómico que atentara contra el orden constitucional de la forma en que se atentó".

El primer edil madrileño ha sostenido que "no cabe duda de cuál es la posición inequívoca en este aspecto por parte del PP".