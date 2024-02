Almeida pregunta a la izquierda "triste y amargada" de Madrid si se alegra de que la capital sea de nuevo Ciudad Arbórea

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado a la izquierda "triste y amargada" de la capital si se alegra de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day hayan reconocido a Madrid por quinto año consecutivo como Ciudad Arbórea del Mundo.

"Hemos sido elegidos por quinto año consecutivo Ciudad Arbórea por Naciones Unidas. No es un galardón fácil de obtener y menos hacerlo durante cinco años consecutivos. A mí aquí me gustaría saber si esa izquierda triste y amargada que tenemos, que solo sabe criticar la ciudad, que no se alegra de los éxitos", ha afirmado el regidor ante los periodistas desde el parque Tres Luces en Ciudad Lineal.

Así, ha trasladado que le gustaría salir si las portavoces del PSOE y Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, están "dispuestas a rectificar el discurso apocalíptico y catastrofista que tienen sobre la ciudad de Madrid" y, en particular, sobre el arbolado.

"Parece complicado decir que aquí se está produciendo un arboricidio y un genocidio vegetal con que la ONU nos declare por quinto año consecutivo Ciudad Arbórea del Mundo. Se les cayó bicimad, se les caen ahora los árboles, se les cayó la mascletà y el pato fake, pues yo no sé qué le queda ya a la izquierda en esta ciudad", ha criticado el alcalde.

Considera, de esta forma, que Maestre y Maroto deben hacer un "ejercicio de sinceridad y honestidad" y "alegrarse" por la ciudad por este nombramiento.

La capital de España cumplió nuevamente con los cinco estándares de gestión forestal urbana requeridos por la organización, lo que incluye mantener una estructura dedicada a la gestión del arbolado, disponer de un censo o inventario actualizado, destinar recursos financieros específicos, establecer legislación y normativa para su cuidado, y organizar eventos anuales para promover la conciencia sobre la importancia de los árboles.

Desde el año 2019 hasta 2023, Madrid ha aumentado el número de plantaciones arbóreas, con la incorporación de 210.000 nuevos ejemplares, ha subrayado el Ayuntamiento, quien asegura que, en el marco del presente mandato, este compromiso "se ha intensificado aún más", con la "meta ambiciosa" de plantar 500.000 nuevos árboles.