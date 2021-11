Almeida presume de que "Madrid va como un tiro", dice que es "la mejor ciudad" y se aleja de "panorama catastrofista"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presumido este martes de que "Madrid va como un tiro", ha destacado que es "la mejor ciudad para vivir, para venir y para invertir", y ha reprochado a la oposición que perfile un "panorama catastrofista" de la capital.

"Me dan la oportunidad de explicar por qué Madrid, a pesar de la pandemia, va como un tiro. Madrid está cada vez mejor posicionada por ser la mejor ciudad para vivir, para venir, y la mejor ciudad para invertir por ser la locomotora de España", ha expresado durante su comparecencia, solicitada por el Grupo Mixto, en el Pleno de Cibeles.

Almeida ha reprochado a los cuatro ediles del Grupo Mixto que "los que se reclaman herederos de (Manuela) Carmena, reclaman ahora el cumplimiento del programa electoral, y ustedes tenían un conjunto de sugerencias programáticas o 13.000 desahucios en la ciudad de Madrid".

En el mismo sentido, les ha afeado que "dijeron que venían a acabar con la malnutrición, y tres años después el problema era la obesidad". Así, ha ironizado con que el anterior Gobierno municipal, de Más Madrid, fue autor "del milagro de los panes y los peces".

"No me pregunte por qué quiero ser recordado, porque no es una cuestión personal. Quiero ser recordado como el alcalde que tomó las decisiones que han de ir guiadas siempre por el mejor interés", ha señalado a renglón seguido.

Sobre la gestión en la ciudad, el regidor ha destacado las "dos mayores operaciones asfalto de la historia" así como que el índice Mori incluye a Madrid, "por primera vez, entre las mejores ciudades del mundo". "Cuando dejaron el gobierno éramos la ciudad 23, hoy la 10, y la primera en bienestar. Una de las diez mejores ciudades del mundo.

"Me presenté a las elecciones con un programa de 200 medidas, y al entablar gobierno de coalición con Cs y pacto de investidura con Vox así como los Acuerdos de la Villa, ya están cumplidas 184 medidas de las 200", ha apuntado.