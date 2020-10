Almeida reconoce que Levy "no estuvo a tono con el decoro parlamentario" pero pide "no alargar el chicle"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este miércoles que la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio, Andrea Levy, "no estuvo a tono con el decoro parlamentario" durante su intervención de ayer en la comisión del ramo.

"No estuvo a tono con el decoro parlamentario. Alargar el chicle no lleva a ningún sitio y no hay que ir mucho más allá", ha manifestado tras intervenir en el Forbes SUMMIT Reinventing Spain 2020.

Las concejala del PSOE Mar Espinar y la edil de Más Madrid Pilar Perea presentaron ayer una solicitud de amparo dirigida al alcalde contra Levy por "insultos, agravios y descalificaciones en lo personal, en su vestimenta y en su actividad como concejalas" recibidos durante la celebración de la sesión en Cibeles.

Almeida ya les ha respondido, y el regidor entiende que "ahora quieren ver si Andrea les pide disculpas, y se verá cuál es la nueva exigencia". "El alcalde ya ha respondido por escrito, es un hecho asilado pero no debe repetirse en el futuro", ha concluido.

En un escrito, las ediles recordaban que el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Pleno estipula que los concejales "están obligados a observar la cortesía debida y a respetar las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales".

Espinar ha remarcado que es Levy quien tiene que disculparse "por un tono que envilece el tono político". "Por mi parte se lo pongo muy fácil, no quiero hacer leña del árbol caído pero, desde luego, le toca a ella plantar otro árbol y no transformar el debate político en un desierto", ha manifestado.