Almeida recuerda a la izquierda que "no hay responsabilidad penal de nadie del Ayuntamiento" en el Caso Mascarillas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y alcaldable por el Partido Popular a las elecciones municipales del 28 de mayo, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este domingo a la izquierda que "no hay responsabilidad penal de nadie del Ayuntamiento" en el denominado 'caso Mascarillas'.

Así lo ha expresado, ante los periodistas, desde el centro deportivo municipal Orcasur, en Usera, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en plena pandemia por el coronavirus.

El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y eleva la petición a 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.

Martínez-Almeida ha remarcado que "no solo la Fiscalía ha pedido penas de cárcel para estas dos personas, Luceño y Medina, sino que las ha pedido tamibén el Ayuntamiento, así como también, por supuesto, que devuelvan hasta el último céntimo de euro".

"No hay responsabilidad penal de nadie del Ayuntamiento, y por mucho que la izquierda lo haya intentado, no lo ha conseguido, porque no lo ha conseguido, y no hay responsabilidad penal del Ayuntamiento", ha señalado a continuación.

Además, ha incidido en el hecho de que el Gobierno municipal pide "penas altas de prisión y recuperar hasta el último céntimo". "Y, por supuesto, también, asumir que sí ha habido una estafa, lógicamente, y pedir perdón", ha expuesto, para detallar a renglón seguido que la compraventa se llevó a cabo para proteger a servidores públicos en lo peor de la pandemia.

"En ese momento no había dónde acudir, y estábamos desesperados por lograr aquello que nos permitía salvaguardar la vida y la integridad física de los 10.000 servidores públicos que todos los días salían a la calle en Madrid, de nuestra Policía, de nuestros Bomberos, de nuestro SAMUR, de los empleados de la funeraria, de los conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), era lo único que nos guiaba", ha concluido.