Almeida sobre Rego: "No es bueno para niños que alguien incapaz de condenar ataque terrorista sea ministra de Infancia"

El alcalde cree que primero debería haberse dirigido al Ayuntamiento y haber comunicado su visita al colegio

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que éticamente Sira Rego es "inadecuada" para ser ministra porque antes es una "activista que busca adoctrinar a los niños". "Me parece que no es bueno para los niños que una persona que es incapaz de condenar un ataque terrorista como el perpetrado el 7 de octubre tenga la competencia de ser ministra de Infancia y Juventud", ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año, Almeida se ha referido a la visita de la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, al Parque de Comillas, en Carabanchel, donde han llegado las talas como consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro. Las talas se acometen a metros del colegio Perú, con aulas TEA.

Almeida ha contestado sobre la "ignota ministra de Juventud" porque desconoce todo de las funciones que está llevando a cabo que lo primero que tendría que hacer Rego es "explicar a los niños que cuando se produce un ataque terrorista brutal el 7 de octubre contra Israel ella, como eurodiputada y junto con el hoy ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se negó a condenarlo".

"Me parece que no es bueno para los niños que una persona que es incapaz de condenar un ataque terrorista como el perpetrado el 7 de octubre tenga la competencia de ser ministra de Infancia y Juventud", ha reprochado el primer edil, que ha defendido que los menores tienen que recibir "valores de paz, de tolerancia, de convivencia, de entendimiento y de condena total y absoluta de la violencia, venga de donde venga".

Para Almeida, por todo ello, Sira Rego es "profundamente inadecuada para el cargo que ocupa", lo que le ha servido para recordarle que "no es una activista política sino una ministra". En cuanto a la visita de Rego a Comillas, el alcalde cree que primero debería haberse dirigido al Ayuntamiento de Madrid y haber comunicado su visita al colegio, "aunque sea por mera cortesía institucional".

"Y antes de ir a hacer propaganda y a adoctrinar niños al colegio, debería habernos pedido la información acerca de las medidas que estamos tomando, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, para reducir el impacto que esta obra pueda tener en el colegio. Creo que es lo razonable. No es ministra, es una activista política dirigida a adoctrinar a los niños", ha reprochado.

El regidor ha reiterado que Rego "no está capacitada en términos éticos para ocupar el cargo de ministra de Infancia porque no ha condenado el ataque de Hamás, por lo que no debería estar en la vida pública y menos ocupar un cargo de tal relevancia", a lo que ha añadido que lo que ha hecho en Comillas ha sido "adoctrinar en un ejercicio de activismo político, obviando y menospreciando cualquier tipo de cortesía.

Martínez-Almeida tiene claro, ante la visita de la ministra a Carabanchel, que esta legislatura va a estar marcada por un "enfrentamiento constante" del Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad y con la Comunidad de Madrid.