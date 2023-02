Almeida respeta decisión de Villacís de presentarse a primarias de Cs y niega que el PP haya hecho "campaña de barro"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que respeta la decisión de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de presentarse a las primarias de Ciudadanos (Cs) para liderar el partido en la capital y ha negado que el PP haya hecho una "campaña de barro" contra la líder 'naranja'.

En declaraciones a los medios de comunicación en la presentación de la Feria de San Isidro, Almeida ha afirmado que el Gobierno municipal va a trabajar "hasta el último día en las mismas condiciones" y ha defendido que su actitud ante este asunto siempre ha sido optar "por la prudencia y el respeto", algo que "no afecta al buen gobierno" de la ciudad.

El regidor madrileño ha subrayado que él "no tiene la capacidad de opinar" sobre las decisiones de la vicealcaldesa. "No voy a entrar en ninguna polémica, desde mi partido no se ha hecho ningún tipo de campaña barro ni nada por el estilo", ha defendido.

Además, ha asegurado que Villacís no le ha comunicado su decisión de presentarse a las primarias y cree que es "muy razonable" que haya informado en una rueda de prensa.

De cara a las elecciones de mayo, el alcalde ha indicado que le gustaría contar "con la más amplia mayoría de españoles en torno al proyecto del PP" y ha insistido en que todas las encuestas les dan "como fuerza ganadora en la ciudad de Madrid con un amplio margen". "Queremos seguir trabajando para formar un gobierno sólido y fuerte que dote de estabilidad a la ciudad de Madrid en los próximos 4 años", ha resaltado.

Villacís, en rueda de prensa, ha definido como "días convulsos" las jornadas en las que su posible paso a las filas del PP ha copado titulares y horas en tertulias. Considera que dichas informaciones "se han cubierto con especulaciones". "La primera vez que hablo yo es ahora. Se acaba el barro y es el momento adecuado para hablar", ha lanzado.

En esta línea, ha lamentado que estos días se haya visto "lo peor de la política". "En el barro no me muevo bien, se lo aseguro. Hay un tipo de política que no me gusta y que no practico. La política limpia es imprescindible en estos tiempos y es donde me voy a mover", ha insistido.