Almeida responde a Álvarez de Toledo: "No soy un portavoz contra la exportavoz, sino de políticas que son las nuestras"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo que él no es "un portavoz contra la exportavoz", sino el portavoz "de políticas" que los 'populares' consideran suyas.

Almeida se ha expresado así en una entrevista en Radio Madrid, recogida por Europa Press, después de que Álvarez de Toledo haya asegurado que Almeida ha pasado de ser el "alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz". "Eso no tiene sentido ni mucho recorrido. Él es muy buen político y buen gestor y este papel no es el que le corresponde", ha apuntado la diputada.

Según el portavoz nacional de los 'populares', el "debate" entre ambos "no es lo que más interesa a los españoles", que están centrados en "encontrar soluciones". Además, ha dejado claro que el nunca se ha "considerado alcalde de los españoles, sino de todos los madrileños".

Asimismo, Almeida ha asegurado que su nombramiento no tiene como objetivo arremeter contra Álvarez de Toledo. "Creo que no es mi función explicar lo que ha querido decir Cayetana. No estoy para ser portavoz contra la exportavoz, sino de políticas que creemos que son las nuestras", ha añadido.

En esta línea, el dirigente 'popular' también se ha referido a las palabras de Álvarez de Toledo en las que señalaba que quería "averiguar" hasta donde llegaba su "libertad" como diputada rasa. "Somos libres para decir lo que pensamos y ésta es la mejor prueba. Una diputada haciendo entrevistas, y hay libertad para decir lo que pensamos", ha sostenido.

Por último, Almeida ha reconocido que no se puede "negar" que ha habido discrepancias entre la exportavoz y la dirección nacional, aunque ha celebrado que Álvarez de Toledo tenga "toda la libertad para dar" las "explicaciones" oportunas.