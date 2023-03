Almeida responde a Maroto que solo se puso nervioso por la posible candidatura de Jorge Javier Vázquez a la Alcaldía

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este viernes a la ministra de Industria, Comercio y Turismo y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, que él solamente se puso nervioso "por la expectación" sobre la posible candidatura del presentador Jorge Javier Vázquez a Cibeles.

"Lo que me puso nervioso es saber si Jorge Javier iba a ser el candidato del PSOE, pero la designación de Reyes Maroto no me supuso ningún tipo de shock", ha trasladado a los medios de comunicación congregados en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales.

De este modo se ha pronunciado el regidor sobre las palabras de la ministra, que ayer aseveraba que está "muy nervioso" desde que conoce su candidatura porque es una persona que tiene "buena reputación y es buena gestora".

Para Martínez-Almeida, quienes "deben estar muy nerviosos son los militantes del PSOE con Retes Maroto y sus meteduras de pata derivadas del desconocimiento de la ciudad" y que "todavía quiere seguir siendo ministra antes que candidata".

Requerido por el empadronamiento de Reyes Maroto en Alcorcón, Martínez-Almeida ha señalado que a él no le importa pero que "decidirán los madrileños con su voto". "Leí una entrevista en la que (Reyes Maroto) dijo que llevaba 26 años viviendo en esta ciudad, que era consciente de los problemas porque los había experimentado. Que no haga esas afirmaciones tan tajantes sobre su conocimiento de la ciudad de Madrid, porque los madrileños merecen que se les diga la verdad", ha concluido.