Almeida responde a Ortega Smith que su línea roja para negociar es una "pistola en el pecho"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes al portavoz del Grupo Municipal de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, que su línea roja para sentarse a negociar los presupuestos es "legalmente imposible". "Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar", ha reprochado ante los medios de comunicación desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Minutos antes, Ortega Smith había manifestado que si el Gobierno municipal no suspende las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los industriales hasta que los tribunales no resuelvan los recursos por ellos interpuestos no negociarán las cuentas públicas de la capital para 2023.

"Legalmente es imposible; lo hace porque no se quiere sentar a negociar. El año pasado hasta el último momento no se quiso sentar. Renuncia a ser útil no solo a los votantes de Vox sino al conjunto de los madrileños, porque no se puede suspender la aplicación de una ordenanza por motivos puramente políticos", ha advertido el regidor.

Los de Ortega Smith aprobaron los primeros presupuestos del mandato de Almeida (2020), se abstuvieron en los segundos (2021) y rechazaron las terceras cuentas elaboradas por el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos para este 2022.

LAS CUENTAS DE 2023, "ESENCIALES"

Almeida ha calificado de "esenciales" las cuentas para 2023, porque "van a permitir que se ahorren impuestos, se avance en obras e infraestructuras, mejorar Policía, Bomberos, Samur", por lo que sostiene que "quien pone líneas rojas para sentarse a negociar es que no quiere negociar". Por ello ha apuntado que quieren presentar el proyecto de Ordenanzas Fiscales y Presupuesto para que los grupos "se retraten y expliquen".

En este punto, ha añadido que "quien no se quiere sentar a negociar tendrá que explicárselo a los madrileños" y en concreto, Javier Ortega Smith deberá explicar "por qué prefiere ser muleta a bajar los impuestos y no es capaz de adoptar decisiones adultas".

"Todo el mundo entiende que si hay una verdadera voluntad de negociar, se haga en una mesa. ¿Qué deja para la mesa de negociaciones? La elección de Ortega Smith es entre ser útil para madrileños con unos presupuestos importantes o ser la muleta de la izquierda en el desgaste continuo. No hay más alternativas", ha lanzado.

Requerido por la posibilidad de recurrir a los votos del Grupo Mixto para salvar el Presupuesto, el primer edil madrileño ha indicado que "es difícil entenderse con el Grupo Mixto si no se entienden entre ellos". "Son dos más una, y una ya ha dicho que no va a aprobar estas cuentas", ha finalizado.