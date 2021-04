Almeida, sobre Reyes Maroto: "Quien no ha sabido manejar el turismo, no sabrá ser vicepresidenta económica"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este viernes sobre la posibilidad de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sea la vicepresidenta económica de Ángel Gabilondo si llega a gobernar, que "quien no ha sabido manejar el turismo, no sabrá ser vicepresidenta económica".

Además, durante su visita a Valdebebas, ha pedido a Maroto que "deje el Gobierno de España" si quiere ser vicepresidenta económica, ya que "si uno tiene un compromiso, no puede decir, me quedo en el Gobierno por si me quedo colgada de la brocha".

En esta línea, ha subrayado que "tiene que dejar en este momento su cargo, porque no puede usar su cargo de ministra para hacer campaña". "Si se cree que puede ser vicepresidenta económica de Gabilondo, que deje el cargo, recorra la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

Y es que, entiende el también alcalde de Madrid que "mientras no lo haga, es un brindis al sol que demuestra que está ante anuncios vacíos".

"¿Cuál ha sido el sector más castigado por esta pandemia? El turismo; que le pregunte al sector del Turismo qué opinan de ella, que no ha sido capaz de dar solución al turismo", ha concluido.