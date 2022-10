Almeida tacha de "insultante" la partida de los PGE para Madrid, prueba de que Sánchez "hostiga" a la región

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado este viernes de "insultante" la partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Madrid, a su juicio prueba de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hostiga" a la región.

"Es insultante. No puedo definirlo de otra manera. Que conste que me da igual lo que se invierta en Cataluña, no me importa que se invierta lo que se tenga que invertir, pero un 92% más que en Madrid es insultante y la prueba de que es un Gobierno que ha decidido hostigar a la Comunidad de Madrid", ha trasladado a los medios de comunicación desde la Serrería Belga.

El Gobierno central ha previsto en los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 una inversión en Cataluña casi el doble que la dispuesta para la Comunidad de Madrid. En concreto, Cataluña recibirá 2.508,92 millones de euros, mientras que el Estado en Madrid invertirá 1.305,35 millones.

Martínez-Almeida ha destacado que son los madrileños quienes "aportan el 70% del fondo interterritorial". "No se puede permitir. Es insultante y ofensivo para los madrileños", ha señalado el regidor madrileño, quien ha pedido a Sánchez que trate a los madrileños "en igualdad de condiciones" y que no haga "política de enfrentamiento".

"No queremos ser más pero no queremos que se nos desprecie, no queremos que se nos señale, que se nos ponga en la diana", ha concluido.