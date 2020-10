Almeida tiende la mano a Ayuso y Sánchez para "abordar reforma del marco normativo" que permita a Madrid adoptar medidas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tendido este jueves la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, para "abordar la reforma del marco normativo" que permita a la región adoptar medidas restrictivas que frenen el aumento de contagios por la Covid-19.

"Tiendo la mano para trabajar y que haya ese marco normativo; que la inseguridad de los madrileños se traduzca en una normativa, y por tanto el primero de los deberes es dar esa tranquilidad jurídica e institucional, tendemos la mano a Comunidad y Gobierno para abordar la reforma del marco normativo", ha trasladado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ello después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la ratificación de las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la que se establecen restricciones a la movilidad en la región en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública. Concluye que la ley de cohesión "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados acuerdan no validar las restricciones al afectar a derechos fundamentales. Por tanto, no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.

Martínez-Almeida ha asegurado que ahora no es momento de ver "si unos tienen o no razón", sino que no se puede "volver a permitir que pase esto". Si bien, ha asegurado que el auto "viene a avalar que desde el punto de vista político no fue la forma correcta" y que las medidas "presentaban ciertas dudas".

"Los madrileños no esperan un tiempo de reproches, que nos arrojemos que nos ha dado la razón a unos u otros. Hay que aprender del TSJ, es necesario un marco normativo adecuado para que las CCAA adopten las medidas que se requieran", ha concluido.