Almeida tiende la mano a todos los grupos para aprobar un presupuesto para "el año más difícil desde la Guerra Civil"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tendido la mano a todos los grupos municipales para aprobar un presupuesto para "el año más difícil desde la Guerra Civil desde el punto de vista económico, social y sanitario".

Con el espíritu de los Acuerdos de la Villa como telón de fondo, Almeida ha señalado que si bien los presupuestos no conciten el mismo "consenso y unanimidad", sí se puede llegar a "un acuerdo de mínimos suficiente" para que el proyecto "no registre ni un voto en contra". "Ese sería un mensaje a los ciudadanos no de 'politiqués' sino de alta política para afrontar el año más decisivo de la historia reciente", ha declarado el regidor.

Martínez-Almeida ha avanzado que el proyecto de presupuestos, que se presentará "en tiempo y forma", estará marcado por un enfoque económico y social, sin pasar por alto la digitalización y la sostenibilidad.