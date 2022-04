Almeida tuvo constancia de la presunta intervención de un familiar en contratos en pandemia a través de la prensa

Reitera que su familiar y Medina "no tenían relación de amistad". "Queda claro porque no sabe si es primo o hermano", señala

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este jueves que tuvo constancia de la presunta intervención de un familiar en los contratos de material sanitario durante la pandemia a través de las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación.

"Me entero de que ha podido intervenir según informaciones del diario.es", ha manifestado el regidor ante los medios de comunicación en la rueda posterior a la Junta de Gobierno, donde ha comparecido sin la presencia de la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Ha reiterado que su familiar y el empresario Luis Medina "no tenían relación de amistad", algo que "queda claro porque no sabe si es primo o hermano". "Caben pocas dudas de que no hay relación de amistad. Es difícil que haya relación de amistad cuando no lo sabe", ha apostillado.

Según ha vuelto a explicar, a su familiar "le contacta una conocida común donde le indica que Luis Medina tiene interés en hacer llega al Ayuntamiento, que tenía la capacidad de poder suministrar material sanitario".

"El familiar mío se limita a darle un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid y a indicarle que ese es el cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos que aquellos días recibíamos en el Ayuntamiento de Madrid, y que por tanto habíamos decidido que únicamente a través de ese correo, que se remitía a aquellas personas que querían hacer donación o que podían suministrar material podían entrar en contacto con el Ayuntamiento", señalaba ayer.

Ya este jueves ha explicado que su familiar "se pone en contacto con una persona del Ayuntamiento, la coordinadora general de la Alcaldía, que le dice que todos estos ofrecimientos se están remitiendo al buzón del correo de la Coordinación General de Alcaldía".

Así, "la única gestión que realiza este familiar, que no conocía a Luis Medina, sino a través de una persona conocida común de ambos, es facilitarle el mismo correo electrónico que se facilitaba a todas las personas, que eran infinidad, cercanas o no cercanas, que querían entrar en contacto con el Ayuntamiento".

"POR SUPUESTO HE HABLADO CON MI FAMILIAR"

Almeida ha pedido llevar a cabo "una reflexión de verdad" sobre el hecho de que "el nombre y apellidos de una persona -su familiar-- esté en titulares de los medios de comunicación sin haber sido citado, sin estar incluido en una querella, y con la mala suerte únicamente de ser primo del alcalde de Madrid".

"Nos debería hacer reflexionar. Esta persona tiene un prestigio y una trayectoria, porque al sacarle del anonimato por proporcionar una dirección de correo electrónico, con el daño reputacional que conlleva, nos debería llevar a reflexionar", ha continuado.

Además, ha rechazado que este familiar realizara intermediación porque "que una persona común diga que le gustaría saber cómo puede contactar con el Ayuntamiento, y esta persona, mi familiar, diga que hay un buzón, es muy difícil que haya intermediación".

"Cuando después de un año no se le ha citado ni a él, ni a mí, parece difícil que se pueda hablar en esos términos", ha reiterado.