Almeida urge a Monasterio a "rectificar" el tuit "falso" en el que afirma que le pidió "alejarse de la izquierda"

Y avisa: "Si no rectifica sobre lo que pasó, yo diré lo que se habló"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha urgido este viernes a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, a que "rectifique" el tuit que escribía ayer desde su perfil personal en el que afirmaba que pidió al regidor "alejarse de la izquierda". "Es falso", ha aseverado el alcalde.

Monasterio escribía ayer: "Hoy le he recordado a Almeida que para conseguir un acuerdo con Vox como el de la Comunidad debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda como Madrid Central, que prometió revertir. Que cumpla su palabra, se aleje de la izquierda y contará con nosotros".

"Desmiento ese tuit. Nunca me dijo lo que dice ese tuit", ha expresado el alcalde capitalino tras asistir, en la Real Casa de Correos, al acto de conmemoración de la Constitución de 1978. Almeida se ha mostrado "decepcionado" por el hecho de que Monasterio "llegue al punto de mentir sobre un tuit".

Además, ha advertido de que "hay un testigo de la conversación", y que "si Monasterio no rectifica, a lo mejor habrá que hablar con ese testigo". "El tuit de Monasterio es falso, y si no lo rectifica tendré que decirle al testigo que diga qué es cierto. No acostumbro a desvelar conversaciones privadas, pero no puedo permitir que mienta de manera impune", ha lanzado. "Ni una sola cosa de lo que pone en el tuit ayer formó parte de la conversación. Que rectifique", ha finalizado.