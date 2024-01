Almeida ve "más grave" amnistiar a "terroristas" que la expresión "desafortunada" de González Pons

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que es "más grave" amnistiar a "terroristas" que la expresión "desafortunada" del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, al comparar al actual Tribunal Constitucional (TC) con un "cáncer del Estado de Derecho".

En declaraciones a los periodistas este miércoles desde Fitur, el alcalde ha subrayado que González Pons ya se ha disculpado por usar esa expresión, que coincidió con un día en el que el Gobierno de España "decidió amnistiar terroristas".

"Yo entiendo que las cortinas de humo de Pedro Sánchez y de la izquierda son innumerables, pero no cuelan ya. Es decir, lo que pasó ayer en España no es lo que dijo Esteban González Pons, por desafortunado que pueda parecer, es que el Gobierno ayer cedió ante Carles Puigdemont para amnistiar terroristas", ha resaltado.

Por ello, ha incidido en que aunque la expresión "pueda ser desafortunada", eso no quiere decir que el debate de fondo "no sea cierto", y es que "hay una colonización de todas las instituciones por parte de Pedro Sánchez".

"Debemos recordar que en el Tribunal Constitucional sería más razonable que no estuviera el ministro de Justicia de Pedro Sánchez y sería más razonable que no estuviera una directora general de Pedro Sánchez. Sería más adecuado que no hubiera un subsecretario como letrado mayor de las Cortes Generales, que Félix Tezanos no estuviera al frente del CIS, o que no hubieran colocado en Paradores a una ministra que fue defenestrada", ha subrayado el alcalde de la capital.

A ello, ha añadido que "no es lo mismo estar en la oposición que en el Gobierno" y ha subrayado que todavía no ha escuchado a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pedir disculpas por "señalar e incriminar a un juez".