Almeida ve "obvio" ir hacia "escenarios más restrictivos" cuando aumentan los contagios

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado que es "obvio" ir a "escenarios más restrictivos" de medidas contra la pandemia de coronavirus cuando están aumentando los contagios.

Así lo ha manifestado en una entrevista con Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que ha pedido a los madrileños que hagan todo aquello que sirva para "minimizar los contagios". "Si podemos minimizar contagios, hagámoslo. Que nosotros mismos reduzcamos. Tenemos que ir hacia escenarios más restrictivos", ha apostillado.

Sobre si es partidario de un nuevo confinamiento, se ha remitido a las autoridades sanitarias y ha añadido que él no puede dar su opinión a este respecto porque no es "un ciudadano más", sino el alcalde. "Soy el alcalde. No tengo que meterme en criterios sanitarios. Prefiero no hacer hipótesis, si suben los contagios es obvio que hay que ir a escenarios más restrictivos", ha señalado.

Además, ha vuelto a defender el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal, que ahora "sirve como un centro que permite que otros hospitales no estén en una situación complicada".