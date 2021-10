Almeida ve a Otegi "envalentonado porque sabe que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier tipo de cesión"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este miércoles de que "la lucha de ETA sigue por otros caminos" así como ha asegurado que no fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien acabó con la banda terrorista, sino la sociedad española y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"La lucha de ETA para la consecución de sus objetivos sigue por otros caminos. El portavoz de Bildu dice cuatro votos, 200 presos. Hay un Gobierno de la Nación que está negociando con quienes dicen eso", ha trasladado el regidor ante los medios de comunicación desde la Junta Municipal de Vicálvaro coincidiendo con el décimo aniversario del cese de la violencia por parte de ETA.

Sobre el fin de la violencia terrorista, José Luis Martínez-Almeida ha expresado que "se dice que fue Zapatero fue el que acabó con ETA, pero fue el conjunto de la sociedad española, la acción policial". Por contra, ha lamentado, el PSOE legitimó a Bildu como actor político "pese a no condenar el terrorismo".

Martínez-Almeida ha reiterado que Arnaldo Otegi "cometió una chulería" al hablar del dolor de las víctimas, y que habló así al estar "envalentonado, porque sabe que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier tipo de cesión". "Si no tuviera la seguridad de que el PSOE le ha dado carta de naturaleza, ¿lo diría tan claro? Hace su papel", ha lanzado.

Este "papel", ha continuado, se basa en "mentir" y en llevar a cabo "un ejercicio de chulería y arrogancia". Además, ha apuntado que "el problema no es Otegi, es Sánchez", ya que "cualquier presidente del Gobierno, inmediatamente, ante este ejercicio de arrogancia, hubiera roto".

Así, Almeida ha reprochado al presidente del Gobierno que haya concedido "legitimidad" a Otegi para "poder decir estas palabras". "Hay que tener cuajo cuando Otegi hace las declaraciones que hace. Sánchez es el que sin tapujos está pactando y negociando con Bildu para poder aprobar los presupuestos", ha reprochado.

Considera Almeida que para aprobar los presupuestos "si es necesario, pasará por encima de la memoria de las víctimas". Ha instado a Pedro Sánchez a "cortar con Bilduy prohibir la celebración de los 'ongi etorri'".

MADRID, "CASTIGADA" POR ETA

El alcalde ha recordado que Madrid "ha sido la capital europea más castigada por el terrorismo", si bien ha ensalzado que en la ciudad "hubo una unidad del conjunto de la sociedad frente a ETA".

Considera que "las cicatrices que ha dejado ETA no se deben olvidar", y que "cualquier atentado ocurrido en Madrid hay que tenerlo presente, para no olvidar el dolor de las víctimas, y en segundo lugar para estar atentos y vigilantes para que no haya legitimación o vindicación de lo que supuso ETA".