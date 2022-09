Almeida y Villacís contemplan tanto bajada tributaria como de impuestos en los próximos Presupuestos de la capital

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno municipal está estudiando una bajada tributaria, "no solo de impuestos", en los próximos Presupuestos y Ordenanzas Fiscales de la capital para 2023 dado que es consciente de la "situación dificilísima" en la que "las personas que peor lo pasan necesitan a las instituciones".

Así lo ha manifestado este jueves el regidor, José Luis Martínez-Almeida, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, celebrada en Usera, donde ha preguntado a Vox -su socio preferente para negociar las cuentas públicas-- "si es mejor bajar impuestos a los 3,3 millones de madrileños o que como línea roja para sentarse a negociar puedan entrar vehículos sin etiqueta de no residentes".

Almeida ha apuntado que "parece más razonable bajar los impuestos a la totalidad de los madrileños" y no establecer "líneas rojas". "Pongamos las cartas encima de la mesa. Apelo a todos los grupos municipales, me parece una tremenda irresponsabilidad y una falta de compromiso decir no a unos presupuestos que no conocemos aún ni la vicealcaldesa ni yo", ha criticado.

"Les digo que se sienten, que los madrileños lo merecen, y que no entienden que ni siquiera sean capaces de hablar. Y a lo mejor, nos mejoran los presupuestos. Este equipo de Gobierno ha admitido más enmiendas solo en 2022 de las que nos admitieron a PP y Cs en el mandato anterior", ha subrayado.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha destacado que el actual equipo de Gobierno "si se caracteriza por algo es porque es capaz de sentarse y negociar". Además, ha indicado que estos presupuestos "son prácticamente los más importantes, junto a los de la pandemia". "La gente no llega a fin de mes, y la única manera es que le estado no suponga una carga para ellos", ha finalizado.