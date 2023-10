Almudena Cid abre su corazón con Joaquín. ¿Se alegra de no haber sido madre? ¿Ha perdonado a Christian Gálvez?

MADRID, 6 (CHANCE)

Almudena Cid se ha convertido en la última invitada de Joaquín Sánchez en 'El novato' y, además de una 'masterclass' de gimnasia rítmica para ayudar al sevillano a encontrar una nueva ocupación tras su reciente retirada del fútbol, la ex de Christian Gálvez ha abierto su corazón y se ha sincerado como nunca sobre los durísimos momentos que vivió tras su separación. Una íntima conversación en la que no han faltado las lágrimas -también las risas- y en la que la vitoriana se ha pronunciado, con alivio, sobre el hecho de no haber sido madre junto al presentador, que a punto de cumplirse dos años de su polémica separación espera su primer hijo con Patricia Pardo.

"Es muy difícil encontrar a la persona que hay tras la gimnasta, más aún cuando tu mundo personal también se tambalea", ha reconocido, revelando lo tremendamente complicado para ella que fue afrontar su ruptura con Christian mientras intentaba 'reinventarse' tras su retirada: "Cuando eres gimnasta, te das cuenta que en la vida, cuando te pasa una lesión, puedes hacer algo para recuperarte. Entendí que sacrificándome conseguía cosas. Y en la vida de pareja creí que sacrificándome también conseguiría cosas, pero cuando esa vida paró, me destrozó" ha confesado, admitiendo que "no me imaginaba una vida sin él y afrontar esa realidad no fue fácil".

"Estuvimos 15 años juntos. He tenido que hacer un trabajo importante porque estuve muy mal, pero tenía que pasarlo. Ha significado el cierre de mi carrera deportiva. He entendido que mi valía depende de mí. No dejé de ser o tener lo que había construído como persona. Sentía que me había desenvuelto en el resto de mi vida desde un lugar donde yo no era la protagonista. Cuando pasó, dije 'Nadie me va a llamar. No voy a tener trabajos como actriz. No me va a salir nada. Me voy a hundir. Nadie me va a querer. No sé querer. Me empecé a ahogar. Veía todo negro" ha relatado, admitiendo lo durísimo que fue salir adelante tras su separación del presentador en diciembre de 2021, una ruptura que nunca se hubiese imaginado y que la pilló totalmente por sorpresa.

Sin nombrar a Christian en ningún momento ni hacer referencia a su próxima paternidad con Patricia Pardo, Almudena sí ha reconocido que "pensaba que ya había pasado por todo, pero no. Ha sido un año en el que no esperaba sentirme como me he sentido".

Un momento en el que Joaquín ha bromeado con que el libro que a él le ha cambiado la vida no es otro que "el libro de familia". "El que nunca rellené yo. De la que me he librado" ha reaccionado la exgimnasta, sincerándose sobre el hecho de no haber sido madre con el presentador, con el que compartió 15 años de su vida: "Como ocurrieron cosas... algo cambió en mí... Menos mal... El cuerpo es sabio. Me decía que no... Y ahora puede que sí. Ya veremos. Es muy pronto aún. Es una experiencia que siempre he querido vivir, la he tenido muy presente, pero no creo que sealo que hay que hacer en la vida" ha explicado, dejando entrever que ahora sí se está planteando ser madre.

Y es que Almudena es una mujer nueva. Está tranquila, feliz, y ha recuperado la ilusión al lado del exfutbolista Gerardo Berodia, con el que mantiene una sólida y discreta relación desde hace algo más de un año. "Ahora hay una cosa que me pasa y es que se me hace raro que me ayuden. Pienso que hay que dar algo a cambio, pero me dicen: 'Almu, que esto es el amor, eh'. Tengo que trabajar otra forma de ver la relación y necesito mi tiempo, pero estoy viviendo momentos maravillosos. Estoy redescubriendo el amor", ha reconocido con una sonrisa.

'¿Has personado a Christian Gálvez?' le ha preguntado Joaquín directamente: "Sí, le he perdonado. Pero porque no tiene que ver con él, sino con perdonarme a mí" ha confesado, dejando claro que a pesar de que todavía no puede hablar sobre el presentador sin que se le escape alguna lágrima, es el pasado y ha logrado pasar página.