Almudena Cid, primeras palabras tras su ruptura con Christian Gálvez

MADRID, 26 (CHANCE)

Almudena Cid está viviendo uno de los momentos más especiales profesionalmente encima de los escenarios con 'Una historia de amor', pero uno de los más controvertidos por su reciente ruptura con Christian Gálvez, un matrimonio de los más importantes en la esfera pública.

Hemos hablado con Almudena en el pase gráfico de 'Una historia de amor' y nos ha confesado cómo se encuentra ahora que está viviendo su sueño como actriz: "Con un poco de nervios, pero estamos todos muy emocionados y vamos a estar dos meses, vamos a poder reposar esta función en el mismo sitio".

En cuanto a qué le ofrece el teatro, la que fuera deportista olímpica nos asegura que: "Me da conocimiento, me está permitiendo conocerme más, entender un poco el mundo, sí. He viajado mucho, pero del pabellón al hotel y del hotel al pabellón, lo que es la vida de un turista, no. Me enseña a través de los propios personajes que uno va estudiando, me enseña a entender un poco más".

Y es que ahora está completamente volcada con su faceta como actriz, que le ha dado todo lo que necesitaba: "Cuando terminé mi carrera deportiva sentí un vacío tremendo que no llené con nada, era un vacío existencial, la jubilación anticipada, eso solo lo entendemos los deportistas, que dejamos de lado nuestra identidad. Para mí ha sido lo más difícil".

Inevitablemente, le hemos preguntado por cómo se encuentra tras la ruptura con Christian Gálvez y nos ha confesado que: "Estoy bien, estoy serena, un poco agitada por todo, pero estoy en paz conmigo, sin querer entender más de lo que me está pasando, estoy aprendiendo mucho de la función porque hay un paso de tiempo y ayuda a clarificar".

Caprichoso el destino que justo cuando ha terminado su relación con Christian, tenga que representar en el teatro una historia de amor: "Creo que es por algo" y añade: "He tenido en mi vida he creído siempre que hay que esforzarse mucho y que así consigues los resultados, con el tiempo me he dado cuenta que cuando ocurre algo hay que darle la importancia que tiene. En este momento estoy entendiendo el amor desde el lugar que uno tiene que recibir, tiene que saber recibir".

La actriz termina su reflexión asegurando que: "No he tenido la oportunidad de vivir cómo los jóvenes, vivir una vida distinta, me he dado cuenta que no todo es esforzarse" y es por eso por lo que ahora quiere centrarse en recomponerse y disfrutar de este éxito encima de las tablas.