Almudena Navalón, positiva en Covid el día de su cumpleaños

MADRID, 3 (CHANCE)

No solamente David Bisbal ha protagonizado el día de hoy con una noticia que no nos esperábamos tras dar positivo en Covid, también la mujer de Manuel Carrasco, Almudena Navalón, que además de contagiarse del virus ha tenido que pasar el día de su cumpleaños aislada y no ha podido celebrarlo como se merece.

"Hoy celebro un año más!! Me ha tocado pasar este día siendo positiva en Covid. Soy la única que ha dado positivo en toda la familia y en todo mi entorno. GRACIAS a que estoy vacunada sólo me ha costado un par de días de fiebre y ahora que tengo el olfato algo trastocado, me toca seguir cumpliendo mis días de aislamiento antes de poder celebrarlo más!!!! Aún así estoy pasando un día feliz. Gracias por estar a todxs !!Muakkks" confesaba en sus redes sociales.

Almudena ha asegurado así que, a pesar de la mala noticia, ningún miembro de su familia se ha contagiado de la Covid y por ello se encuentra cumpliendo con sus días de aislamiento para poder estar con su familia lo antes posible. Y es que a pesar de que no haya podido celebrar su cumpleaños, sabemos que en cuanto cumple su cuarentena, tendrá la celebración que merece.

Un hecho más que nos hace darnos cuenta que no podemos relajarnos y debemos tener muy presente las medidas de seguridad a pesar de que la pandemia haya evolucionado. Es muy importante seguir con la mascarilla para evitar el contagio y seguir utilizando geles hidroalcohólicos, así como cualquier otra medida contra el virus.