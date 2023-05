Alonso Caparrós se derrumba en 'Sálvame' tras recibir unas bonitas palabras de sus compañeros

MADRID, 3 (CHANCE)

Esta tarde hemos vivido un momento en Miteleplus que nadie esperaba y que nos ha enternecido muchísimo al ver a uno de los colaboradores más todoterrenos de la televisión derrumbarse por completo al escuchar a sus compañeros dedicarle unas bonitas palabras. Todos ellos comenzaban a un juego: ponerse en el medio de todos los tertulianos y recibir de ellos sus mejores palabras.

Aunque ha habido muchos que no han podido evitar las lágrimas, el programa le ha dedicado más tiempo a Alonso Caparrós, que tras escuchar a sus compañeros no ha podido contener la emoción y ha desvelado porqué está ahora más sensible. Una historia de fondo que está tratando en terapia para poder salir del 'bache emocional' en el que se encuentra.

Kiko Hernández aseguraba que su compañero es "muy buena persona", Belén Esteban le denominaba como "intenso", María Patiño como "sensible", Adela González como "honesto", Gema López como "humilde" y Lydia Lozano terminaba definiéndole como "cariñoso". Unas palabras que han emocionado y mucho al colaborador que no se esperaba para nada que sus compañeros derrocharan halagos sobre su persona.

"No me hagas esto hombre" decía Alonso cuando le preguntaban porqué estaba emocionado y automáticamente contestaba: "no lo sé". El colaborador aseguraba que el otro día se lo dijo su psicóloga "que tiendo a romperme cosas buenas sobre mí" por eso "estoy en plena terapia".

Gema, colaboradora y amiga del protagonista reflexionaba en alto asegurando que "te machacas mucho a ti mismo y cuando oyes del exterior cosas buenas no te las crees y tienes que acertarlas ya" y él confesaba: "no lo sé, pero me está costando un dineral averiguarlo, ella lo achaca a que siento aún mucha culpa por mi pasado".

Alonso ha explicado que "a pesar de que yo creía o pensaba que era un tema resuelto, que lo está, pero ella me dice que me siento muy culpable por todo lo que ha pasado en mi vida". Todo este 'bache emocional' le ha venido a raíz de conocer una deuda de 60.000 que le viene de su pasado, lo que le ha provocado que "se me han despertado un montón de escenas, de miedos con mis padres, de dudas... un montón de cosas".

"Cuando me llegó la resolución judicial había que conseguir el expediente para averiguar qué ocurría y yo no he querido saber qué dice ese expediente, no quiero saberlo" confesaba el colaborador y es que no quiere saber de qué proviene esa deuda porque le haría revivir el infierno que sufrió con sus adicciones.