Alonso Caparrós publica 'Un trozo de cielo azul'

MADRID, 5 (CHANCE)

Alonso Caparrós está viviendo uno de sus mejores momentos. Después de haber estado enfrentado con su familia públicamente en los platós de televisión tras haber pasado unos años difíciles saliendo de las adicciones en las que un día se metió, el colaborador goza de muy buena relación con su padre, sus hijos... parece que todo vuelve a estar en orden y nosotros nos alegramos por él.

Ahora, el que fuera modelo ha presentado su libro 'Un trozo de cielo azul' y lo cierto es que nos ha sorprendido muy y mucho por todo aquello quiere transmitir con él. Y es que aquellos maravillosos años en los que empezó en la televisión no fueron nada buenos para él porque empezaba a tener dinero y eso implicaba que tenía más acceso a esas sustancias de las que fue adicto: "En ese momento fue un 'acelerante', no fue la razón, las razones por las que un chaval se engancha a las drogas son muchas, genéticas, familiares, de entrono, son muchas pero sí es cierto que con aquello encima el dinero y el éxito fue un acelerante, no me vino bien".

Alonso ha hecho hincapié en que lo más importante no es el momento en el que tocas fondo, si no algunos momentos de tu vida que son muy traumáticos: "Los hechos puntuales son muy asequibles, todo el mundo los puede comprender. Lo complicado es luego, las consecuencias de tus actos, ver cómo esto repercute y como va invadiendo todos los campos de tu vida, los afectivos, laborales, esa es la parte más difícil, la otra si me aprietas es la más insignificante. El problema viene luego".

El colaborador de 'Sálvame' asegura que una de las cosas que se destruyó por esta vida fue su entorno: "He criado a mis hijos lo mejor que he podido dentro de esas circunstancias. Lo que sí ha habido con mis hijos es distancia, pero no emocional, hay distancia física, ellos viven en Málaga. Mi relación con mis hijos es buena, ha tenido unas circunstancias especiales, pero hemos solventado con sinceridad El decir he abandonado a mis hijos, no, siempre he estado sea en las condiciones que sea a mano de mis hijos, eso no significa que lo haya hecho bien".

Alonso se ha emocionado a la hora de hablar de su mujer, su principal apoyo y nos ha confesado que siempre le ha ayudado, pero nunca le dio un ultimátum: "Nunca me puso contra las cuerdas, es cierto que hay una frase en el libro que ella me dijo, 'Alonso no quiero esto en nuestra vida, ni cada 15 días ni cada mes ni cada año' pero nunca sonó a ultimátum. Ella no es así, no puede serlo, aunque quisiera. Sonó más a súplica y ya está".