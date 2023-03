Alsa incrementa un 85% su beneficio operativo en 2022 y supera la facturación previa al Covid-19

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Alsa obtuvo un beneficio operativo de 122 millones de euros en 2022, lo que supone un crecimiento del 85% respecto al año anterior, gracias a la recuperación de la demanda tras el impacto de la pandemia, lo que le permitió elevar el número de viajeros.

De hecho, registró una cifra récord de facturación de 1.129 millones de euros, un 35,1% más que el año anterior, según ha informado National Express, compañía británica propietaria de la empresa española de transportes.

En 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria, sus ingresos fueron de 940,6 millones de euros, por lo que en 2022 la empresa dejó atrás por completo el impacto de la pandemia.

En las rutas de largo recorrido, los ingresos crecieron un 76% gracias al incremento del 64% en el número de viajeros, mientras que las rutas regionales y urbanas impulsaron la facturación un 22% y 23%, respectivamente.

La compañía también se vio beneficiada por las nuevas operaciones asumidas en Portugal, Valencia, Alicante, Murcia y Santander a través de nuevos contratos por valor de 192 millones de euros a lo largo de todo el periodo contratado.

La marca Alsa también opera en Marruecos, donde los ingresos crecieron un 26% frente al ejercicio anterior, y entró en el sector del transporte sanitario con la adquisición de la empresa Vitalia el pasado mes de junio.

El lado negativo se reflejó en el resultado neto, que registró unas pérdidas de 200 millones de euros, debido a la anotación de un deterioro del fondo de comercio de 261 millones de libras (232 millones de euros) vinculado a la subida de tipos de interés aplicado a las proyecciones de flujos de caja futuras.

No obstante, se trata de una cuestión técnico-contable, que no afecta a los flujos de caja y por lo tanto no interfiere tampoco en el desempeño operativo y financiero de Alsa.

De cara a 2023, la compañía tiene previsto iniciar en Portugal los servicios metropolitanos de Oporto, en Suiza el contrato de líneas urbanas de Ginebra y en Arabia Saudí la operación de servicios de largo recorrido, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha resultado finalista en el concurso para la gestión del transporte de Dubái.