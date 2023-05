Tras el altercado con Raquel Bollo, David Valldeperas pronuncia un discurso con el que pide perdón

MADRID, 24 (CHANCE)

Rocío Cortés visitaba este martes el plató de 'Sálvame Diario' para comentar el concurso de sus hermanos, Manuel y Alma, pero lo cierto es que habló de todos menos de eso. Unas declaraciones que hicieron explotar a Raquel Bollo, que se encontraba en las instalaciones de Mediaset preparándose para intervenir por la noche en el plató de 'Supervivientes'.

La colaboradora de televisión protagonizó uno de los momentos más polémicos de la historia del programa, ya que muy alterada, les recriminaba a Terelu Campos y Adela González (como representantes de 'Sálvame') que como era posible que teniendo tres sentencias en las que la justicia dictamina que es una mujer maltratada, sigan llevando a personas para hablar de ella en esos términos.

Muy alterada, Raquel gritaba por los pasillos de Telecinco: "No me habéis dejado cerrar capítulo en la vida. Esto es lo que queríais, espectáculo, pues sí, pero la demanda sigue. Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho".

Una actitud que quiso calmar su amiga Belén Esteban, pero que no consiguió, ya que la Bollo estaba súper enfadada. Horas más tarde, desde el plató de 'Supervivientes', pedía disculpas por su comportamiento: "Esta tarde he vivido una situación desagradable y después de la presión e injusticia de meses he explotado y de mala manera. Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y sobre todo a Telecinco, que me ha dado muy buenos momentos y la oportunidad de tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas".

Esta tarde, David Valldeperas ha cobrado protagonista delante de las cámaras y también ha querido emitir un discurso para aclarar lo que sucedió ayer en el plató. El director de 'Sálvame' ha dejado claro que "nos equivocamos" al invitar a Rocío Cortés porque habló de temas que no debía y ha asegurado que "siempre estamos a tu lado y al de todas las víctimas de violencia de género".