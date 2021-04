Álvarez anima a acudir a las movilizaciones "seguras" del 1 de Mayo para que el Gobierno cumpla compromisos

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a los trabajadores que el próximo 1 de Mayo acudan a las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo para que el Gobierno sea "sensible" y cumpla con los compromisos sociales asumidos.

Durante la clausura este viernes en Valladolid del 14 Congreso Estatal de la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato, Álvarez ha recalcado que estas movilizaciones son "seguras" y no presentan "ningún problema desde el punto de vista del contagio". "Vamos a cuidar de su salud", ha subrayado el líder sindical.

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

Álvarez ha defendido la importancia de "romper" con estas manifestaciones "la tendencia de recortes" en el Estado del Bienestar y ha subrayado que el Gobierno "tiene que atender el clamor de los trabajadores".

No vamos a permitir una vez más que no se cumplan compromisos con nosotros", ha recalcado Pepe Álvarez, quien ha citado entre éstos la derogación de las reformas de las pensiones o laborales, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

"Si el Gobierno ve una respuesta contundente y clara en las calles, con toda seguridad va a ser más sensible a nuestras reclamaciones", ha subrayado antes de sentenciar "de ésta no se sale" si no salen "todos".

El líder de UGT se ha referido también a las "colas del hambre y de las vergüenza, no de los mantenidos", como otro motivo por el que salir a manifestarse este 1 de Mayo.