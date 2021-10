Álvarez avisa a Escrivá: "No vamos a negociar un sistema privado de pensiones de gestión pública"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este jueves al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de que los sindicatos no van a negociar un sistema de pensiones privado de gestión pública "en medio de la renovación del Pacto de Toledo".

"Queremos un sistema de pensiones público suficiente", ha defendido Álvarez en presencia del ministro durante su intervención en la jornada inaugural del 12º Congreso Confederal.

El dirigente sindical ha denunciado que no se está valorando lo suficiente que Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme hayan conseguido derogar la reforma de pensiones que se hizo bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, pero inmediatamente ha pedido a Escrivá "que no confunda al personal" porque los sindicatos no quieren negociar ahora el macrofondo de pensiones de promoción pública que ha ideado el ministro.

Álvarez ha subrayado que España necesita "más Estado, más servicios públicos y más impuestos, que graven más a los que más tienen", pero también la derogación de las reformas laborales.

"Esto no es un capricho de las organizaciones sindicales", ha apuntado Álvarez, que ha denunciado que el salario medio en España decreció entre 2017 y 2020 "no por casualidad", sino debido a que la reforma laboral de 2012 ha impedido negociar los convenios colectivos en España.

Para el líder de UGT, "no es el momento sólo de hablar, también de hacer" y, en este sentido, ha avisado de que mientras a un empresario le salga más barato contratar de manera irregular que cumplir la ley será imposible acabar con la precariedad y temporalidad en España.

Por eso, ha defendido la necesidad de abordar la tabla de sanciones actual y reforzar los servicios de la Inspección de Trabajo, todo con el fin de combatir el abuso de la temporalidad.

Álvarez también ha puesto en valor durante su intervención la unidad de acción entre UGT y CCOO y ha instado a "mimarla, cuidarla y profundizar en ella" para que sea una realidad "en todos y cada uno de los centros de trabajo".