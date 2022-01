Álvarez cree que la polémica de Garzón es "una tormenta en un vaso de agua" por elecciones en Castilla y León

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la polémica generada a raíz de las declaraciones al diario británico 'The Guardian' del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector ganadero, es una "tormenta en un vaso de agua" vinculada con las elecciones en Csatilla y León.

"Creo que es una tormenta francamente en un vaso de agua, que seguramente que el vaso de agua son las elecciones de Castilla y León", ha afirmado el líder sindical en declaraciones en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogidas por Europa Press.

"Es importante que en España se avance en la protección de la agricultura extensiva y desde una perspectiva de calidad, que es la que ya se está trabajando, porque en nuestro país tampoco hay tantas macrogranjas ni tantas granjas industriales y creo que si no las tenemos, lo que debemos impedir es que esa sea una nueva situación que se produzca en el campo en nuestro país. Ese es el fondo. Lo demás, creo que tiene que ver mucho con la coyuntura política y con un intento de trasladar esto a un debate que es absolutamente falso", ha añadido.

Asimismo, Álvarez ha afirmado que España tiene que avanzar hacia una agricultura sostenible y las macrogranjas "no son sostenibles". En ese sentido, ha considerado que debería haber "una coincidencia general en el país y no entrar en una cuestión de unas declaraciones más o menos oportunas porque se hayan hecho sobre todo fuera del país, no tanto por el contenido de las propias declaraciones".