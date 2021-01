Álvarez dice estar "sorprendido" con el debate sobre el SMI y asegura "que no aceptará" una subida del 0,9%

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que está "sorprendido muy desagradablemente" con el debate que se ha generado en España en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha dejado claro que no aceptará una subida del 0,9% para este año, según ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación para presentar las prioridades del sindicato de cara a 2021.

"Quiero pedir al Gobierno que haga pedagogía y que cuando opine lo haga con elementos fehacientes, comprobables y que, si no se hace así, lo que se está es contribuyendo a crear el caldo de cultivo de fenómenos contrarios a la democracia y la estabilidad", ha resaltado.

Asimismo, ha señalado que para el sindicato la opción de subir el salario mínimo un 0,9% "no existe" y "no lo va a aceptar". "Podemos subirlo ahora, manteniendo la paz social, manteniendo el buen rollito o ya lo haremos en enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio", ha apuntado.

"No vamos a parar hasta que se suba el SMI y vamos a llamar a que no se pare, a que no se olviden (de la subida), porque afecta al conjunto del país y al propio empleo. El SMI genera empleo", ha dejado claro el líder sindical, que ha recordado que todos los organismos internacionales reclaman a España que suba los salarios.

También ha recordado que el SMI se aplica a trabajadores de sectores que no están afectados por la crisis, como lo son los del sector agrícola. "¿La agricultura está en crisis? No es verdad. Vamos a batir récords desde el punto de vista del rendimiento y del trabajo en este sector", ha señalado.

Según Álvarez, "a pesar de que hayan empezado las rebajas, no estamos de rebajas, es decir, el SMI tiene que subir en los parámetros en los que estábamos".

Así, ha remarcado que su posición es que el SMI se sitúe en 1.000 euros y que "de la negociación saldrá el acuerdo", pero que "una subida del 0,9% no es el acuerdo".