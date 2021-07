Álvarez dice que le parece "furibundo" el ataque la libertad de expresión de Garamendi

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que le parece "furibundo" el ataque a la libertad de expresión del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

"Lo que ha hecho el presidente de la patronal es hablar en términos económicos y la respuesta no puede ser ladrar", ha denunciado Álvarez en un desayuno de Nueva Economía Forum.

Además, ha recordado que en otras ocasiones se aplaude a la CEOE cuando habla en términos económicos. "¿Por qué no se entra a discutir si los indultos tienen elementos positivos desde el punto de vista de la economía española o catalana?", ha cuestionado.

"Toda nuestra solidaridad y todo nuestro rechazo a un país que lincha porque quiere", ha remarcado Álvarez, tras pedir que se respete a las organizaciones. "Estamos entrando en una situación en la política en la que se permite linchar a cualquiera, incluso por ir a firmar un acuerdo como el del otro día de pensiones en Moncloa, y quiero recordar que no llevo tantos años como secretario general de UGT y no he firmado solo acuerdos con Sánchez, sino también con Mariano Rajoy", ha añadido.

Sobre Cataluña, ha señalado que la situación que se ha vivido es consecuencia de errores que se han ido cometiendo. "Parece que en estos momentos estamos en un proceso abierto a nuevas expectativas. No sé si los indultos van a solventar el conflicto, pero sinceramente creo que son necesarios para abrir una nueva perspectiva", ha añadido.

Preguntado sobre si cree que va a haber un referéndum en Cataluña, Álvarez ha dejado claro que no lo va a haber mientras la Constitución no lo permita. "Si las leyes del país cambian y es posible, pues lo habrá, pero mientras la ley no lo permita, no lo va a haber", ha dicho.

CONPYMES

Por otro lado, preguntado sobre Conpymes, Álvarez ha explicado que "los sindicatos no deciden quién representa a los empresarios, de la misma manera que los empresarios no deciden quién representa a los trabajadores".

"Me trae al pairo que el Gobierno vaya a acompañar a quien quiera y donde quiera", ha añadido (haciendo alusión a la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la presentación de Conpymes), tras apuntar, no obstante, que "no le gusta mucho porque gasta recursos públicos en algo que va en contra de las leyes del país".