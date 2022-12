Álvarez de Toledo anima a Feijóo a presentar una moción de censura para "disputar la hegemonía" a Sánchez

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP y exportavoz de los 'populares' en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha animado este viernes al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "disputarle su hegemonía" en la Cámara Baja, pese a que no tenga la mayoría suficiente para que salga adelante.

"No vas a ganar en números, eso no va a suceder porque la coalición 'frankestein' no se va a mover, pero sí que podrás ganar el debate político", ha defendido la diputada 'popular' durante un acto de Convivencia Cívica Catalana.

Precisamente, esta reclamación de Álvarez de Toledo ha coincidido con la petición realizada por Ciudadanos y Vox de presentar una moción de censura contra Sánchez ante las últimas reformas del Código Penal que está planeando.

En este contexto, Álvarez de Toledo se ha mostrado partidaria de utilizar la moción de censura, aunque no den los números, porque ha reivindicado que "hay que utilizar todos los instrumentos de la política parlamentaria para presentar a los españoles una alternativa a lo que hay".

APROVECHAR EL ESCENARIO DEL CONGRESO

Por ello, cree que este mecanismo parlamentario "es una manera de disputarle el espacio físico al presidente del Gobierno", en un momento en el que Feijóo no es diputado en el Congreso y, por lo tanto, no puede participar en estos debates.

Sin embargo, Álvarez de Toledo cree que la moción de censura sería una oportunidad de "estar físicamente" en el Congreso para poder "disputarle la hegemonía": "Usted tendrá los números para ganar, pero moral y políticamente voy a ganar porque tengo la razón de mi lado".

Aquí, Álvarez de Toledo ha puesto el ejemplo de la moción de censura que presentó en 1980 el expresidente del Gobierno Felipe González que, aunque no salió adelante, "ganó políticamente porque tenía las razones y una mayoría social" que hizo que ganara las elecciones dos años después.