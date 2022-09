Álvarez de Toledo critica que Feijóo se reúna con Abascal en "secreto" y aboga por la "cordialidad" con Vox

En la presentación de una conferencia de Espinosa de los Monteros, asegura que no se irá a Vox pero lanza varias críticas al PP

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado este miércoles que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no quiera fotografiarse con Vox y se reúna "en secreto" con su líder, Santiago Abascal, pero en cambio los 'populares' estén "encantados" de contar con los votos de Vox para gobernar.

Álvarez de Toledo ha sido la encargada de presentar en el Club Siglo XXI una conferencia del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Y aunque ha comenzado su intervención asegurando que no cambiará de partido, ha lanzado varias críticas al PP y a Núñez Feijóo.

La última ha sido con motivo de la reunión mantenida el pasado jueves entre el líder del PP y Abascal, que no ha trascendido hasta seis días después y de la que no hay imágenes. "Algunos no quieren mostrarse con Vox, fotografiarse con Vox o votar con Vox, pero están encantados de gobernar con Vox", ha censurado la que fuera portavoz parlamentaria del PP.

En esta línea, ha abogado por la "cordialidad política" con el partido de Abascal. "Parece que hay que ser cordiales con PNV, con ERC y hasta con Bildu, pero está prohibido ser cordiales con Vox, si acaso solo en secreto", ha lamentado pidiendo acabar con esta "anomalía".

ESPINOSA LAMENTA QUE EL PP QUIERA "JUSTIFICARSE"

Sobre este asunto, Espinosa de los Monteros ha enmarcado en la "normalidad" el encuentro entre Feijóo y Abascal pero ha lamentado que, una vez que se ha hecho público, el PP haya intentado "justificarse" revelando que su líder también tuvo un encuentro con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"¿En qué momento reunirte con Vox se tiene que justificar reuniéndote con una líder del Partido Comunista?", ha preguntado entre sus críticas al PP por haber "renunciado" a dar la "batalla cultural" a la izquierda.

HALAGOS MUTUOS

Álvarez de Toledo y Espinosa de los Monteros han revelado que se hicieron amigos cuando ambos eran portavoces de sus grupos parlamentarios, especialmente durante la pandemia, y han intercambiado halagos mutuos pese a reconocer las "diferencias" que les separan.

"Es un excelente parlamentario, serio, solvente, irónico y elegante", ha aplaudido Álvarez de Toledo sobre el dirigente de Vox, de quien sin embargo ha asegurado que la separan otras cosas, como "dos melones", en referencia a la vencedora de las elecciones italianas, Giorgia Meloni.

En cambio, ha alabado su defensa del "Estado de derecho", la Constitución o la lengua. "Qué hay más cordial que reclamar el cumplimiento de la ley", ha señalado en referencia a la manifestación celebrada la pasada semana en Barcelona, a la que Núñez Feijóo no acudió.

Espinosa de los Monteros ha mostrado también "admiración" por la diputada 'popular', a quien ha definido como una portavoz "inteligente" y "de las más brillantes" que "no ha rehuido nunca el debate de las ideas".