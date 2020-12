Álvarez de Toledo dice que Zapatero debe explicar en el Congreso "su relación de intimidad antidemocrática con Maduro"

Defiende que aclare en la Comisión de la auditoría de la calidad democrática por qué "arrastra" el nombre de España ante la "tiranía"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo considera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero debe comparecer en la Cámara Baja para explicar "su relación de intimidad antidemocrática" con Nicolás Maduro y por qué "arrastra" el nombre de España "ante una tiranía corrupta y criminal".

En respuesta a los que puedan decir que no se puede "controlar" a un expresidente del Gobierno, Álvarez de Toledo ha explicado que no hay que convocarle en esa condición porque "no merece tal honor" sino que hay que citarle en la Comisión para la auditoria de la calidad democrática, lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

"Es una comisión ideal para él. Y ahí es donde tiene que comparecer Zapatero, en calidad no de lo que fue sino de lo que es, experto transatlántico en la devastación de las democracias. Seguro que Podemos, ERC y el partido de su amigo Otegi votan a favor", ha enfatizado en su blog 'Catilinarias', que ha recogido Europa Press.

ZAPATERO, "AGENTE DE UNA DICTADURA CRIMINAL"

Tras lamentar la "pasividad" de la comunidad internacional estos años mientras empeoraba la situación de Venezuela, ha subrayado que Zapatero empezó ejerciendo de mediador "entre la dictadura chavista y la oposición", y "ofrecía a los presos su libertad a cambio de que legitimaran el régimen".

"Traficaba con esperanzas. Al principio muchos venezolanos le creyeron, deseaban creerle a toda costa. Pero ahora ya ninguno. Zapatero es hoy universalmente reconocido como el portavoz de un dictador y como agente de una dictadura criminal", ha aseverado.

Álvarez de Toledo ha recalcado que el expresidente "ensucia el nombre de España" y ha subrayado que hace meses ya pidió públicamente que se le quitaran "todos los privilegios", "prerrogativas" y "beneficios económicos y logísticos asociados a su condición de expresidente del Gobierno", desde su pensión hasta el derecho a usar la Embajada de España en sus viajes o incluso la sala vip del aeropuerto.

POSICIONES "MARGINALES, INMORALES Y DE EXTREMA CRUELDAD"

A su entender, Zapatero "podrá representar al PSOE" y "podrá representar a Podemos" o incluso al Gobierno de España, que "no se desvincula tajantemente de él y sus gestiones". "Pero no representa a todos los españoles", ha asegurado, para censurar las posiciones "marginales, inmorales y de una extrema crueldad" del expresidente que "chocan" con las que defiende la UE y Naciones Unidas.

Por todo ello, y después de que Zapatero haya llamado a la UE a "una reflexión serena" sobre las sanciones y el reconocimiento del próximo Parlamento, Álvarez de Toledo ha insistido en que el expresidente del Gobierno tiene que comparecer "de manera urgente ante el Congreso para "explicar con detalle su relación de intimidad antidemocrática con Maduro".

"Tiene que explicar qué gestiones ha realizado a lo largo de estos años en beneficio de la prolongación y consolidación de la dictadura y, sobre todo, a cambio de qué. ¿Cuál es el insólito motivo por el que cuál se arrastra, arrastra su nombre y el de España ante una tiranía corrupta y criminal?", se ha preguntado la diputada del PP.