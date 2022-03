Álvarez de Toledo pide que el congreso del PP incluya una ponencia política para definir la posición "ideológica"

Monago dice ante la Junta Directiva que todos tienen "heridas" pero "es momento de empezar a cicatrizar" y Núñez apela a la unidad

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido este martes que el XX congreso extraordinario que el PP celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril incluya una ponencia política que permita definir la posición "estratégica e ideológica" del partido y, al mismo tiempo, "refuerce el mandato de la próxima dirección" del PP. Además, ha defendido librar la "batalla cultural" frente a "la alianza reaccionaria del nacionalismo y la izquierda", según han informado fuentes próximas a la diputada por Barcelona.

Así se ha pronunciado Álvarez de Toledo en su intervención a puerta cerrada dentro de la Junta Directiva Nacional del PP, que ha reunido a más de 400 cargos, y que ha contado con el discurso previo del líder del PP, Pablo Casado, que ha pedido disculpas por lo que haya podido hacer "mal" pero ha subrayado que no merece el trato recibido y que tiene la conciencia "muy tranquila".

También ha tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido expulsar del PP a los que formaron parte de la campaña contra ella porque no cree "en las heridas cerradas en falso". "Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros", ha proclamado.

INTERVENCIONES DE AYUSO, COSIDÓ, IZQUIERDO Y NÚÑEZ

En el turno de ruegos y preguntas han intervenido también los presidentes del PP en Extremadura y Castilla-La Mancha, José Antonio Monago, y Paco Núñez, así como el consejero madrileño de Digitalización y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, y el exsenador Ignacio Cosidó, que ha pedido unidad.

En su discurso, Monago ha puesto en valor el consenso en torno a Alberto Núñez Feijóo. "Todos tenemos heridas, algunas muy profundas, pero hoy es el momento de empezar a cicatrizar", ha aseverado Monago, cosechando un aplauso de los asistentes, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión.

Núñez, que ha hablado después de Monago ha apelado a la unidad y a la responsabilidad que tienen con los militantes de base, concejales, portavoces, alcaldes, desde las ciudades a los pueblos más pequeños.Tras asegurar que deben actuar desde "la lealtad" a España, con sus votantes y con los afiliados, ha subrayado que no es momento de perder el tiempo en rencillas internas y sí de salir a la calle a ganar elecciones, según fuentes del partido consultadas por Europa Press.

ÁLVAREZ DE TOLEDO EXPRESA SU APOYO A AYUSO

En su intervención, a puerta cerrada, Álvarez de Toledo ha señalado que existen dos "fracasos convergentes", uno interno y otro externo, sobre la crisis del partido. El primero, tal y como ha denunciado durante su discurso, tiene que ver con el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Quiero manifestar mi afecto, apoyo y solidaridad a Isabel Díaz Ayuso. Ha sufrido lo que tantos de nuestros compañeros sufrieron antes a manos de la peor izquierda: filtraciones, calumnias, juicios paralelos. La negación radical y populista de su presunción de inocencia. Ojalá nunca más vuelva a ocurrir. Ojalá queden desterradas para siempre las prácticas indeseables contra los compañeros. Nadie lo merece, y menos que nadie la persona que ha dado a la alternativa una oportunidad", ha señalado Álvarez de Toledo.

Sobre la segunda causa de esta crisis, que es, bajo su punto de vista, "la desorientación ideológica", Álvarez de Toledo ha señalado que este asunto "es más profundo y difícil de resolver".

Álvarez de Toledo ha advertido que lo que se está dirimiento en la actualidad, y hasta el propio Congreso de abril, es la "propia existencia del PP como fuerza hegemónica en el centro-derecha y alternativa al socialismo".

Por ello, la exportavoz de los 'populares' en el Congreso ha apelado a dar respuesta a una serie de preguntas "decisivas": "¿Qué alternativa ofrecemos a los españoles? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Qué somos y qué defendemos".

"LA BATALLA CULTURAL"

Álvarez de Toledo ha exhortado a "dejar claro" que el PP "no va a derivar hacia una coalición de partidos regionales en la que cada territorio tenga un discurso propio". Y es que considera que esta es la "mejor manera de defender la España constitucional, que es la suma de 47 millones de ciudadanos soberanos, no un Frankestein territorial". "Para confederaciones, el sanchismo", ha sentenciado la exportavoz del PP en el Congreso.

Además, Álvarez de Toledo ha defendido "librar la batalla cultural frente a la alianza reaccionaria del nacionalismo y la izquierda". "Unos dicen que la batalla cultural no importa. Otros la consideran conflictiva, incómoda. Lo es, desde luego. Pero eso no la hace menos importante ni menos necesaria", ha proclamado.

La diputada del PP por Barcelona ha señalado que lo están viendo hoy mismo en la defensa de Ucrania, "es decir de Occidente, frente a la agresión rusa". A su juicio, la defensa del orden liberal siempre tiene un coste y la política adulta consiste en asumirlo con inteligencia y valentía, según fuentes cercanas en su discurso.

DICE QUE SÁNCHEZ ES PRESIDENTE "GRACIAS A LOS HIJOS DE PUTIN"

Y es que Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido en su discurso que el próximo Congreso extraordinario que se celebre a principios de abril en Sevilla no sirva solo como un foro "de sustitución de un líder por otro", sino que se celebre un Congreso "de profunda meditación ideológica y estratégica".

"No aceptemos que Pedro Sánchez, presidente gracias a los hijos de Putin, nos llame por fin moderados. Y no aceptemos que defina el tipo de partido que somos. Hagámoslo nosotros", ha subrayado la exportavoz 'popular' durante su discurso dentro de la Junta Directiva Nacional.