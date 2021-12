Álvarez de Toledo reitera que "el reparto de cromos" en el TC "no es cumplir el programa" del PP

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP por Barcelona y exportavoz parlamentaria en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reiterado este lunes que el "reparto de cromos" para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional "no es cumplir el programa" del Partido Popular.

Así se ha pronunciado la diputada después de que la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, restara trascendencia al escrito de la exportavoz del Grupo Popular acusando al PP de incumplir su ideario al pactar el Tribunal Constitucional y argumentando que no debe ser multada en virtud de un expediente de considera "nulo".

"Bueno, esas son las cosas de Cayetana. Todo el grupo está equivocado menos yo, que estoy en lo correcto", ha asegurado Rodríguez en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntada cómo valora que Álvarez de Toledo sostenga que ella sí voto con el espíritu del PP y no lo hizo así el Grupo Parlamentario.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha respondido que "entrar en un reparto de cromos" para el TC "es contrario a las ideas del" PP. "La independencia del Poder Judicial no son cosas de Cayetana", ha señalado.

"El cumplimiento de los estatutos (del PP) no son cosas mías. Ya dirán las urnas quién está equivocado", ha asegurado la exportavoz parlamentaria, que ha pedido a Elvira Rodríguez que argumente "con hechos y razones" y no con "una descalificación". "Es mejor entrar en la argumentación y los asuntos que planteo me gustaría que se debatieran", ha insistido.

En este contexto, ha recordado que el PP defiende la independencia del Poder Judicial y el fortalecimiento de las instituciones. "Estoy defendiendo lo que defienden nuestros programas electorales", ha enfatizado.