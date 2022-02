Álvarez de Toledo ve los datos del PP en CyL "una llamada de atención" porque no crecen "en el peor momento" de Sánchez

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este lunes que los resultados del Partido Popular en Castilla y León son "una llamada de atención" porque, en su opinión, la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco ha obtenido su "peor resultado histórico" en uno de sus "feudos más favorables" durante el "peor momento de Pedro Sánchez".

"Nosotros deberíamos estar en una dinámica imparable de crecimiento y eso no se está produciendo", ha reconocido la exportavoz parlamentaria a los medios de comunicación en Pamplona, antes de la presentación de su libro 'Políticamente indeseable'. Así, ha apostado por "abandonar innobles guerras internas para dedicarse a la noble y necesaria batalla cultural externa".

En relación a los resultados obtenidos por el PP en las elecciones de Castilla y León, Álvarez de Toledo ha mostrado su "decepción e inquietud". "Decepción porque no conseguimos los objetivos explícitos ni implícitos que se planteaban en esta convocatoria electoral. Se buscaba una mayoría contundente y sin ataduras y no se ha conseguido. Inquietud porque es evidente que así no llegamos a Moncloa, con esta estrategia", ha explicado.

Por ello, ha considerado que "hace falta un cambio nítido de rumbo" y construir "una alternativa capaz de ganar las elecciones generales y ser los líderes incontestables dentro de esa alternativa". "Tiene que haber una alternativa a lo que Sánchez y su mundo representan y tiene que ser nítida y clara", ha añadido.

La exportavoz parlamentaria ha considerado también que los diputados de UPN que desobedecieron las directrices de su partido votando 'no' a la reforma laboral, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, ante quienes ha mostrado su "respaldo y admiración", no deberían entregar sus actas de diputado porque han hecho una labor "extraordinaria". Además, ha criticado la actitud "derrotista" del presidente de UPN, Javier Esparza, y ha rechazado que el partido les haya abierto expediente disciplinario.

Según la diputada, Sayas y Adanero "han sido y son un dique de contención en defensa de la autonomía de Navarra y la unidad de España, Navarra y España necesitan políticos como ellos".

NAVARRA SUMA

A su juicio, ambos diputados "actuaron no solamente en conciencia, sino en defensa del mejor ideario de UPN y de los intereses de Navarra y de España". "Han hecho una labor extraordinaria, no tienen por qué dejar su acta, sería una pérdida enorme para la política española, yo admiro el trabajo que han hecho", ha subrayado.

Según la diputada popular, el presidente de UPN, Javier Esparza, cometió un error "de fondo, que tiene que ver con la legitimación del blanqueamiento del PSN, que mantiene sus acuerdos con Bildu, que es un partido que no condena el asesinato".

"La actitud del presidente Esparza es una actitud derrotista y de resignación que parte de la premisa de que el futuro de Navarra pasa inevitablemente por el Partido Socialista y yo impugno esa premisa. Creo que se puede construir una alternativa a ese acuerdo del Partido Socialista", ha afirmado, tras considerar que esta alternativa "exige condiciones de coraje y batalla cultural, que es exactamente lo que estaban haciendo, a su juicio, Sergio Sayas y Carlos García Adanero desde la tribuna del Congreso de una manera brillante que debería llenar de orgullo a todos los militantes y cargos de UPN".

En respuesta a los periodistas sobre si este hecho pondría en peligro la coalición Navarra Suma, la diputada ha subrayado que "el problema" con esta coalición electoral "es que quedó en logotipo y puro cascarón y no se llenó de contenido real, estructural y de movilización social".

En este sentido, ha trasladado su apuesta por "la reagrupación del constitucionalismo frente a la alianza de Sánchez y todo lo más reaccionario del mapa político español". "Hay que sumar fuerzas, tenemos que dejar de lado las diferencias que podamos tener y anteponer lo común, y lo común es la autonomía de Navarra y la unidad de España", ha apuntado.