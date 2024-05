Álvarez (UGT) afirma que la OPA de BBVA a Sabadell va a destruir empleo y supondrá cerrar oficinas

AVILÉS, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepa Álvarez, ha afirmado que la OPA hostil del BBVA sobre Sabadell va a destruir empleo y tendrá repercusiones "negativas" en los consumidores, ya que "se van a cerrar oficinas", va a haber "menos atención a las personas mayores" y habrá "menos derechos al haber menos competencia".

En declaraciones a los medios este viernes en Avilés (Asturias) con motivo del encuentro que ha mantenido con representantes de la plantilla de Saint-Gobain, Álvarez ha destacado que la concentración bancaria "está destruyendo empleo" y que "no tenemos ninguna necesidad que dos entidades financieras, que las dos están en unas condiciones óptimas, tengan que ir a este proceso de fusión".

Del mismo modo, se ha preguntado por qué los bancos "protestan tanto" cuando el Gobierno pone impuestos a la banca "por estos beneficios absolutamente escandalosos". "Me parece una vergüenza que el BBVA nos meta a los españoles y a las españolas en este lío", ha señalado .

"La Comisión del Mercado Competitivo puede decir lo que quiera, pero en realidad en España no se está pagando a los impositores las cuentas corrientes, no se les está pagando ningún tipo de porcentaje de rendimiento, cuando en Europa se hace porque no hay competencia y ninguno de los bancos ha roto esa situación", ha explicado.

ELECCIONES CATALANAS

Por otro lado, preguntado por las elecciones catalanas, Álvarez ha calificado de "bochornoso" e "indigno" la campaña que se está "haciendo contra los inmigrantes". En ese sentido, ha afirmado que "no se puede difamar" diciendo que los inmigrantes sin papeles cobran una 'paguita', algo que, ha explicado, no pasa en ninguna comunidad autónoma "excepto en el País Vasco".

"Creo que lo que debería hacernos reflexionar a los españoles y a los catalanes es que el nacionalismo no lleva a ningún sitio, que la extrema derecha es el final de la civilización, es el final de los seres humanos", ha indicado, para recordar la importancia que ha tenido en Cataluña la inmigración para su desarrollo económico. Para finalizar, ha esperado que el resultado de este domingo permita un Gobierno "que afronte los problemas de verdad de la ciudadanía".