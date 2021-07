Álvarez (UGT) avisa al Gobierno de que no subir el SMI "perturbará seriamente el diálogo social"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este miércoles al Gobierno de que, si no sube el salario mínimo inteprofesional (SMI), "perturbará seriamente el diálogo social" y sus relaciones con las organizaciones sindicales.

Álvarez, que ha asistido en El Escorial a la inauguración de un curso de la Universidad Complutense organizado por UGT-Madrid, ha afirmado que, más allá de lo que digan distintos miembros del Gobierno o de si existen o no diferencias entre ellos, los sindicatos lograrán que se suba el SMI este mismo año.

"No sé si hay discrepancias o no en el Gobierno. No es de mi incumbencia (...) pero nosotros vamos a conseguir que se suba el SMI en 2021", ha subrayado el dirigente sindical, que ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos: el que adquirió en el programa de gobierno y el que asumió hace unos meses cuando ligó la subida del SMI a la mejora de la economía.

En este sentido, Álvarez ha recordado a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que España se encuentra en niveles de creación de empleo récord y que el segundo trimestre del año también marcará una cifra récord en crecimiento económico.

"¿Por qué no se va a subir el SMI si éstos son los dos argumentos que daba la vicepresidenta hace unos meses? El Gobierno tiene que decir a los españoles por qué una medida de justicia social tan imprescindible no se pone en marcha", ha afirmado el dirigente sindical.

El líder de UGT ha recordado que el SMI se ha subido en todos los países europeos que tienen salario mínimo. "El Gobierno tiene que ser consciente de que no subir el SMI va a perturbar de manera muy importante las relaciones con las organizaciones sindicales. No sólo va a haber movilizaciones, sino que va a perturbar seriamente el diálogo social", ha avisado.