Álvarez (UGT) carga contra De Cos por "intervenir de parte" y le aconseja que sea más "prudente"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha arremetido contra el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, por, a su juicio, "intervenir de parte" en cuestiones políticas que "no son de su competencia" al tiempo que le ha aconsejado que sea "más prudente".

"Es un señor que interviene día sí y día también en política y siempre a favor de los mismos", ha señalado Álvarez este jueves en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado por las declaraciones del gobernador del Banco de España que ha afirmado que las pensiones supondrán "de aquí al 2050" un incremento en el gasto de las arcas públicas de 40.000 millones, Álvarez le ha recriminado que "nunca" le ha escuchado hablar de los beneficios que ha tenido el sector financiero en España.

"No oigo ninguna declaración del gobernador que no vaya en una dirección determinada que nada tiene que ver con sus competencias y obligaciones", ha reclamado para añadir que "debería ser más prudente" y no "intervenir de esta manera de parte".

"Que se lo explique a los pensionistas. Es muy fácil para una persona que tiene el sueldo del gobernador del Banco de España hablar de esa manera", ha dicho.

"MAQUILLAR" DATOS DEL PARO

En otro punto, preguntado por las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que los datos publicados este jueves sobre el desempleo en España están "maquillados" por los fijos discontinuos, Álvarez ha asegurado que no entiende a qué se refería con estas palabras.

Feijóo ha saludado que baje el paro pero considera que se "maquillan" los datos porque lo que antes era un contrato temporal ahora es un fijo discontinuo y "no computa en el paro". A su entender, "cuando se maquilla la estadística, es difícil hacer comparaciones".

Al respecto de estas palabras el secretario general de UGT ha dicho: "No sé a qué se refiere porque fijo discontinuo en España tiene relación directa con el sistema productivo de nuestro país", ha explicado, para concretar que este tipo de contratos vienen a cubrir la necesidad de que el trabajador tenga un contrato indefinido y que el empresario tenga contratado a ese trabajo durante el tiempo que dura la temporada.

"No he acabado de entender a qué se refería bien Feijóo", ha reiterado. Álvarez cree que los datos no se pueden maquillar y ha afirmado que cuando a una persona fija discontinua se le acaba el periodo y no encuentra otro trabajo "se va al desempleo".