Álvarez (UGT) celebra el acuerdo de los ERTE pero ve complicado formar a los trabajadores suspendidos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado este martes de "muy positivo" el acuerdo alcanzado entre su organización, CCOO, CEOE, Cepyme y el Gobierno para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero, pero cree que habrá dificultades para que las empresas puedan implementar acciones formativas para los trabajadores que sigan suspendidos y beneficiarse así de mayores exoneraciones a la Seguridad Social.

"No va a ser fácil que se dé formación. En un mes no se planifican cursos de formación para decenas de miles de trabajadores. Las empresas, muchas de ellas, no van a estar preparadas para poder hacerlo, pero había que cerrar un acuerdo y yo creo que es un acuerdo muy positivo", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Álvarez, que cree que ésta podría ser la última prórroga de los ERTE, ha reconocido que el encaje que se ha dado a la formación en el acuerdo es mejor del que inicialmente se planteaba, pero aún así piensa que habrá dificultades para poder cumplir lo firmado.

"Cuando hablamos de una empresa pequeña, de 20 ó 25 trabajadores, organizar esa formación no va a ser nada fácil. No queremos hacer una norma que luego va a ser difícil de cumplir, pero quiero decir claramente que no va a ser fácil cumplirla", ha insistido.

Gobierno y agentes sociales han acordado que las empresas de más de 10 trabajadores que tengan trabajadores en ERTE puedan tener exoneraciones en sus pagos a la Seguridad Social del 80% si imparten formación a sus empleados suspendidos y del 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta 10 trabajadores, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.

Para Álvarez, las exenciones empresariales son "necesarias" todavía porque son empresas que "han aguantado hasta ahora", pero que cada vez lo tienen más difícil. "Hay que hacer el esfuerzo de salvarlas todas", ha apuntado.

El dirigente sindical ha afirmado que nadie sabe cuántas empresas de las que se han acogido a ERTE durante la pandemia son realmente viables, y ha explicado que hace ya cuatro meses que pidió al Gobierno que hiciera un análisis empresa por empresa.

"Una empresa en sí misma, mantener en la inactividad a los trabajadores sin perspectivas de ponerse en marcha, tampoco le da ninguna rentabilidad y a mi eso me lleva a pensar que seguramente, si hay fraude esté, por ejemplo, en empresas con ERTE que han contratado nuevos trabajadores, en empresas que tienen una parte de trabajadores en activo que hacen más horas...", ha precisado.

De momento, el Gobierno no ha empezado a hacer ese análisis "empresa por empresa" que le reclaman desde UGT, pero Álvarez sí ha dicho que Seguridad Social y Hacienda ya han empezado a cruzar datos que, cuando se depuren, podrían mostrar algún síntoma de en algunas de las empresas "esto no funciona".

Preguntado por si el Ejecutivo está siendo demasiado optimista en sus previsiones macroeconómicas, Álvarez cree que el estado de la economía española no está peor del que reflejan dichas estimaciones, y considera que cada vez es más difícil adelantar datos estadísticos. "Lo que es evidente es que hemos tenido un resurgimiento de la economía fuerte y sólido y creo que la recuperación se va a mantener", ha subrayado.

