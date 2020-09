Álvarez (UGT), convencido de que durante la mañana de hoy habrá acuerdo de ERTE y que contará con la patronal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, está convencido de que durante la mañana de este martes habrá acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y que contará con la incorporación de la patronal, que "hasta ahora no ha tomado una decisión".

Así lo ha señalado en una entrevista a TVE recogida por Europa Press, tras ser preguntado por si se había puesto una última propuesta de acuerdo encima de la mesa. Según Álvarez, "está habiendo movimiento y me consta que hay negociaciones".

"El acuerdo está hecho", ha apostillado Álvarez, que espera que haya acercamiento de posturas para que los ERTE continúen siendo el instrumento que permita tener "a la economía española dormida, a las empresas en plena forma y a los trabajadores preservando su puesto de trabajo hasta que baje esta pandemia".

También ha dejado claro que la hostelería y el comercio ya estaban recogidos en el actual acuerdo. "Están todos los sectores incluidos. Hay cierta confusión el relación con esto", ha remarcado.

Asimismo, ha resaltado que el debate más importante tiene que ver con las exoneraciones a las cuotas de los trabajadores por parte de las empresas. "Ahí radica el grueso del debate que en estos momentos hay entre la patronal y el Gobierno y los propios sindicatos", ha añadido.

Álvarez ha subrayado que quiere que el acuerdo permita el mantenimiento de las empresas y trabajadores en ERTE y cree que "si no se hace un acuerdo en el que se recojan todas las cuestiones que lo permitan, difícilmente después va a existir la posibilidad de poner en marcha a las empresas, pero no está excluida ni la hostelería ni el comercio", ha explicado.

Por otro lado, ha apuntado que los sindicatos han conseguido incluir en el acuerdo los ejes fundamentales que pedían. "Para nosotros era fundamental la exoneración de cuotas a las empresas, porque si las empresas no resisten, los ERTEs no lo van a hacer y los trabajadores no van a poder continuar en activo", ha concluido.