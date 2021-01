Álvarez (UGT) cree que ampliar el cálculo de las pensiones es "recortarlas" y pide derogar la reforma laboral

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este lunes en una rueda de prensa en Sevilla que "lo que se plantea cuando se habla de pasar de 25 a 35 años (el periodo de cálculo) es recortar las pensiones, en clara contradicción con las resoluciones del Pacto de Toledo", y ha añadido que UGT en ningún caso "va a entrar a negociar nada que conlleve recortes para los pensionistas actuales y futuros".

"Cuando terminemos este periodo de acuerdos con los ERTE, queremos que se empiece a negociar esto en el sentido de su propio programa de gobierno, lo nuestro quedará pendiente pero no vamos a renunciar a nada, está todo muy estancado", ha apuntado el secretario general de UGT, que ha pedido la derogación de la reforma laboral.

Pepe Álvarez ha ofrecido este lunes una comparecencia conjunta con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, que supone el inicio de dos jornadas de trabajo entre el máximo dirigente nacional de UGT y la estructura regional y provincial del sindicato en Andalucía, según ha informado el sindicato por medio de una nota.

Según el responsable nacional de UGT, la reforma de la Seguridad Social pasa, sin lugar a duda, por mantener los derechos de los pensionistas. "Hasta 2022 no entra la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, no vamos a discutir ninguna modificación", añadió.

Según Álvarez, la situación del diálogo social tiene dos dimensiones diferenciadas, por un lado, las medidas aprobadas en la pandemia, que han funcionado relativamente bien, aunque no se puede decir que bien porque hay gente "que ha quedado en el camino". "Hay muchas personas durmiendo en la calle. No es un buen trabajo mientras haya gente en la indigencia", indicó.

"Hay algunas cuestiones que han funcionado bien, como los ERTE, que ha sido una buena herramienta pero hay problemas en su gestión. Esta misma mañana hay una reunión para cerrarlo y no hay razón para no salir con un acuerdo. El Gobierno se empeña en ponerle fecha, yo creo que no deberían tener fecha, sino que duren mientras esté la pandemia y ellos quieren que sea mientras esté el estado de alarma", ha indicado Pepe Álvarez.

Por otro lado, ha lamentado que el Ingreso Mínimo Vital no ha funcionado bien. "Ya lo denunciamos en agosto del año pasado, era ridículo el número de personas que habían accedido a él, ahora llegará casi a 300.000, pero sigue siendo totalmente insuficiente, hay un millón de personas en espera", ha señalado Álvarez.

El secretario general de UGT ha argumentado que "el diálogo social se puede calificar respecto a la pandemia como positivo, pero el resto, no nos engañemos, está parado. Aunque las mesas están paradas recibimos noticias, filtraciones interesadas, que nos hacen exigir al Gobierno que en esta recuperación de la normalidad, que empecemos a abordar los grandes problemas de la economía española desde un punto de vista progresista".

Asimismo, Pepe Álvarez, ha defendido la subida del SMI y ha asegurado que "se dice que no hay ingresos pero una de las cuestiones para que se incrementen los ingresos es esta subida del SMI".