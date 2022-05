Álvarez (UGT) cree que la CEOE da una "respuesta inadecuada" con sus recomendaciones sobre revisión salarial

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está dando "una respuesta inadecuada" con sus recomendaciones para vincular los salarios a la productividad, en lugar de a la inflación, dentro de la negociación colectiva para 2022.

El Comité Ejecutivo de la CEOE ha adoptado este martes una serie de recomendaciones para los equipos negociadores de las empresas, después de que la semana pasada los agentes sociales dieran por cerradas las conversaciones sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ya que los sindicatos exigían una cláusula de revisión salarial en los convenios a la que los empresarios se oponían.

Álvarez ha adelantado que tanto UGT como CCOO ya están trabajando en una "respuesta conjunta" a la decisión de CEOE para "abrir un nuevo escenario de negociación" con la patronal.

"Nosotros vamos a dar una respuesta como se merece a un envite de estas características, desde los sectores, las empresas, en las mesas de negociación de convenios", ha dicho el líder de UGT a su llegada a las jornadas "La Industria de Defensa. Motor Económico y de Bienestar Social", organizadas por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

Aunque la CEOE ha evitado referirse a cifras concretas en la actualización salarial, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha calificado como "prudente" un alza del 3,5%. Para Álvarez, "conformarse" con ese aumento, cuando la inflación se situó en abril en el 8,4%, "está muy lejos de la realidad".

"A mí me hubiera gustado que los empresarios de este país, a la hora de subir los precios, hubieran hecho lo mismo que pretenden que hagamos los trabajadores. Si se hubieran apretado el cinturón, no tendríamos una inflación de más del 8%. Esta inflación no viene como consecuencia de la subida de los salarios", ha insistido el secretario general de UGT.

En sus recomendaciones, la CEOE también ha recordado a los negociadores de las empresas que pueden acogerse a la posibilidad de "inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos", cuando se den las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, con un periodo de consultas, como establece el artículo 41.4.

Para Álvarez, eso solo confirma "la necesidad de derogar las partes que hacen referencia al descuelgue de los convenios colectivos" dentro de la normativa laboral.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha apelado a seguir trabajando "en el marco de la negociación colectiva" entre los agentes sociales "la manera de incorporar las mejoras salariales" y dar una respuesta a la inflación.

Además, Maroto ha destacado los resultados de la reforma laboral, aprobada a finales de 2021, que ha conseguido mejorar la contratación indefinida y superar los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social.