Álvarez (UGT) cree que la "práctica" económica del PP en CCAA "no deja en buen lugar" las propuestas de Feijóo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, considera que la "práctica" económica del PP en gobiernos autonómicos y locales "no deja en muy buen lugar" las propuestas en esta materia que ha hecho el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante su discurso de investidura este martes en el Congreso de los Diputados.

"No se puede practicar una cosa en Valencia, en Murcia, en Aragón y después pretender hacernos creer al resto de los ciudadanos que se va a hacer otra", ha señalado Álvarez en declaraciones a la prensa antes de participar en el acto de entrega del XXII Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras, a la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo.

Así, considera que los gobiernos de Vox y del PP en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos "están haciendo justamente las políticas contrarias" de las planteadas este martes por el líder del PP.

"Vemos qué se hace en Castilla y León con el empleo, acabando con todos los procesos de formación de las personas desempleadas y no permitiendo los procesos de reinserción de las personas desempleadas", ha lamentado.

Álvarez también ha recordado que en la anterior Legislatura el Partido Popular votó contra de algunas de las propuestas planteadas hoy mismo. "No ha votado nunca ni se ha posicionado nunca a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Tampoco lo han hecho en relación con el proceso de cambios que hemos introducido en el pacto de las pensiones", ha criticado.

En todo caso, Álvarez cree que Feijóo ha hecho esas propuestas en un contexto que "sabe que difícilmente va a ser presidente del gobierno". "Lo hace en un contesto que a mí no me gusta nada, que es una investidura que está medio camino entre contestar al candidato que no lo es y su propia investidura", ha criticado.

En opinión del líder sindical España hoy hubiera necesitado un debate a fondo de cuáles son las propuestas que tiene el Partido Popular desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista territorial.

"Es evidente que España ha tenido momentos de una gran dificultad en el año 2017 y eso ha ido mejorando de manera muy importante", ha reconocido Álvarez, que valora "muy positivamente" la mejora de la situación política y social en Cataluña.

"Nos parece importante que veamos esto desde una perspectiva de que tenemos que convivir todos y ese es un proceso que yo creo que hay que continuar porque es lo que nos va a ayudar a poder tener una mejor situación en España y en Cataluña, en Cataluña y en España", ha reiterado.