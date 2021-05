Álvarez (UGT) critica al Banco de España por "resucitar" la mochila austriaca para abaratar el despido

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha arremetido este jueves contra el Banco de España por "resucitar" la "vieja y caduca" medida de la mochila austriaca con el objetivo de abaratar los costes del despido en España.

Además, ha denunciado la "insolencia permanente" que, a su juicio, muestra esta institución al "irrumpir como elefante en cacharrería" en el debate sobre la modernización del mercado laboral, "siempre con las mismas tesis" y sin tener en cuenta el momento político actual.

Durante la clausura de unas jornadas del sindicato sobre la jornada semanal de 32 horas, Álvarez ha acusado al Banco de España de tener un "cierto desconocimiento" sobre la llamada mochila austriaca, pues ésta no nació para reducir el coste del despido, sino para favorecer la movilidad laboral en Austria, ha subrayado.

"Lo que propone (el Banco de España) es rebajar el coste del despido al 50% como manera de igualar el coste entre contratos indefinidos y temporales y poner ese 50% en una mochila pretendiendo que sirva para un fondo de pensiones para los trabajadores. En Austria esta mochila se recoge cuando quieren los trabajadores, no están obligados a mantenerlas para un fondo de pensiones", ha apuntado.

Álvarez ha afirmado que nadie puede creer que con el sueldo más frecuente en España, de apenas 1.000 euros, se puede pensar que un trabajador va a poder guardar el dinero de la mochila para el momento de su jubilación.

"¿Es que no va a tener necesidades que cubrir? ¿Se cree que un trabajador fijo-discontinuo del sector turístico, que trabaja a temporadas, se va a poder guardar ese dinero?", se ha preguntado.

El líder de UGT ha afirmado que otra manera de reducir la dualidad entre contratos temporales e indefinidos sería que los primeros no existieran y que sólo se diera una relación laboral temporal cuando así estuviera justificada.

En todo caso, Álvarez ha pedido al Banco de España "que se dedique a los suyo", la vigilancia de las entidades financieras, tarea donde en el pasado mostró su "ineptitud", como demostró la crisis financiera, ha denunciado el dirigente sindical.

"No le he oído decir ni una palabra de los ERE brutales de CaixaBank y BBVA y de los bonus de sus directivos. Parece que no tiene nada que decir", ha criticado el líder de UGT, que considera "insoportable desde el punto de vista democrático" que los españoles están pagando una institución "que no cumple con sus obligaciones".