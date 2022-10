Álvarez (UGT) critica a CEOE su "moralina" en pensiones: "De los sueldos indecentes de directivos no habla"

Recurrirá ante la UE la negativa del TC a personarse en el recurso de Vox contra la reforma laboral y reprocha la competencia fiscal de CCAA

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este jueves la "moralina" de la CEOE en torno a la subida de las pensiones y de las bases máximas de cotización con el IPC y le ha reprochado que "de los sueldos indecentes de los altos directivos no diga, en cambio, absolutamente nada".

"¿Los altos directivos pueden seguir subiéndose el salario con el IPC y los que cobran pensiones más altas, de 2.300 euros, no pueden tener un incremento del IPC?", se ha preguntado Álvarez, que ha criticado a la patronal que quiera limitar una parte de la subida de las pensiones, procedente de un acuerdo que además CEOE firmó, y, por el contrario, no quiera oír hablar de topar los sueldos de los altos directivos.

Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, al que han asistido algunos representantes de la patronal, así como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder de UGT ha asegurado que "no acaba de entender" las críticas de la CEOE a la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%, pues no es una subida que obedezca "a razones de destope", sino que responde a la escalada de la inflación.

"Ya está bien de moralina en relación a las pensiones más altas. No le he oído ni una palabra con los sueldos absolutamente indecentes de los altos directivos en las empresas de nuestro país", ha dicho Álvarez.

El líder de UGT ha abogado por abordar, desde el diálogo social y de manera gradual, el proceso de destope de las pensiones máximas, pues el límite actual, próximo a los 49.000 euros anuales, es muy bajo en comparación con el de otros países, como Francia, donde alcanza aproximadamente los 80.000 euros.

Álvarez también ha considerado "indigno" que se esté situando "desde una parte del país" la subida de las pensiones para el próximo año, que será del orden del 8,5%, como un problema intergeneracional, "como si las personas mayores fueran los culpables de que los jóvenes tengan salarios de miseria". "Qué falta de respeto para los que han estado manteniendo este país durante las últimas crisis ese intento de confrontación con los jóvenes", ha criticado.

El líder de UGT ha instado a la CEOE a retomar la negociación de un acuerdo salarial para la negociación colectiva y ha pedido al Gobierno que mantenga los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pese a las rebajas de las previsiones macroeconómicas que están efectuando diversos organismos, el último el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si no lo hace, ha advertido, se perderán derechos en un panorama que se presenta conflictivo en lo social y en lo económico.

"El Gobierno tiene que mantener los Presupuestos porque son derechos para las personas y no se pueden tratar los derechos de las personas como si fueran mercancía. Este compromiso de intentar que las personas pierdan lo menos posible en la situación de crisis en parte está reflejado en los PGE y deben mantenerse más allá de las previsiones macroeconómicas", ha defendido.

En este sentido, Álvarez ha advertido tanto al Ejecutivo como a la patronal de que cada vez hay más personas que no llegan a final de mes y que, si eso no se entiende, se corre el riesgo de "quedarse atrás" y de una conflictividad social que podría crecer "de forma dramática".

"Quiero que la CEOE y el Gobierno sean conscientes de las exigencias de la sociedad, y si no visualizamos lo que ocurre en la calle, corremos el riesgo de quedarnos atrás, porque hay mucha insatisfacción. (...) Los sindicatos vamos a llevar adelante un proceso de movilizaciones y me duele decirlo, pero esto no tiene fin si no llegamos a un acuerdo de negociación colectiva con la patronal", ha subrayado Álvarez, que ha recordado que ante la previsión de que en enero se negocien miles de convenios, lo mejor para evitar conflictos es tener el paraguas de un acuerdo general.

El dirigente sindical ha emplazado a la CEOE de que para los sindicatos "no es fácil" firmar un acuerdo salarial, pues cualquier acuerdo "generará insatisfacción" en alguna parte de los trabajadores, "que puede visualizarse en momentos de una alta tensión social en España".

"Los conflictos laborales van a venir, pero no es una cuestión que nosotros podamos decidir. Nosotros podemos encabezarlos, encauzarlos o, si no, nos van a sobrepasar. Me gustaría que esta cuestión sirva de reflexión no sólo para la CEOE, también para el conjunto del país. Hay muchas personas que tienen muchísimas dificultades para llegar a fin de mes y si no somos capaces de entenderlo, perderemos una gran oportunidad de que nuestro país sea un ejemplo de paz social", ha abundado.

SUBIDA DEL IPREM, DEL SMI, REFORMA LABORAL Y MENSAJE A FEIJÓO

Durante su intervención, el responsable sindical ha hecho una valoración positiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aunque ha pedido que, durante su tramitación parlamentaria, se mejore la subida del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), referencia para becas y subsidios, más allá del 3,6% contemplado en el proyecto presupuestario.

Es más, ha instado a elevarlo con el IPC y establecer una senda de subida progresiva que permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo de más de 14 puntos que acumula desde que este indicador se puso en marcha.

Al mismo tiempo, ha pedido que no decaiga el próximo año la ayuda adicional a las pensiones no contributivas que se puso en marcha para paliar los efectos de la guerra en Ucrania; que el impuesto a las grandes fortunas "no sea flor de dos años", sino que se incorpore al sistema fiscal de manera permanente, y que se eleve el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.100 euros mensuales, que sería aproximadamente el equivalente al 60% del salario medio.

Aprovechando la presencia de Feijóo en este desayuno, Álvarez ha emplazado al líder de los 'populares' a dar su respaldo a la reforma laboral. "Me gustaría que en los próximos tiempos pudiéramos poner un punto y aparte en esta reforma y que pudiéramos avanzar sobre los parámetros del consenso", ha dicho al dirigente del PP.

Al mismo tiempo, ha anunciado que UGT recurrirá ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE la negativa del Tribunal Constitucional a que su sindicato y CCOO puedan personarse en el recurso de Vox contra esta reforma.

"Nuestro recurso tenía una base jurídica muy potente. El TC sienta un precedente que no nos gusta nada al negar el derecho a las organizaciones representativas de poder presentarnos como parte en este proceso de recurso a la reforma laboral. Jurídicamente es lamentable que el TC no lo argumenta ni siquiera. Dice no porque no. Recurriremos al Tribunal de Derechos Humanos de la UE para intentar revocar esa resolución del TC, porque hay ejemplos que nos amparan", ha explicado.

NO A LA COMPETENCIA FISCAL ENTRE CCAA

Preguntado por la competencia fiscal entre comunidades autónomas, Álvarez ha calificado esta situación como un "desastre" y las ha emplazado a competir en sus competencias constitucionalmente originarias: sanidad, educación, inserción de desempleados, residencias de ancianos y ayuda a domicilio. "Sin embargo, las comunidades, en general, prefieren más el gran titular", ha criticado.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, que ha anunciado un recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, el líder de UGT cree que, más que gobernar para los madrileños, se dedica a hacer "de contragobierno del Estado". "Me gustaría que alguna vez la Comunidad de Madrid nos sorprendiera con inversiones en políticas que son propias y que francamente ahora dejan mucho que desear", ha concluido.