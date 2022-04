Álvarez (UGT) defiende, tras verse con Feijóo, crear las condiciones en España para que "la ultraderecha esté aislada"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este miércoles crear las condiciones en España para que la "ultraderecha esté aislada" y no forme parte de los gobiernos, un paso que, según ha admitido no pasa "solo por pedírselo" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado tras reunirse con el presidente del PP en la sede nacional de la formación, dentro de la ronda de contactos que ha abierto el jefe de la oposición con los agentes sociales para explicarles la propuesta económica que está articulando y que enviará esta semana a Moncloa.

"A mi me parece que habrá que crear las condiciones necesarias en el país para que la ultraderecha estuviera aislada y no formara parte de los gobiernos en nuestro país. Y eso es una cuestión que no pasa sólo por pedírsela al señor Feijóo sino que pasa por crear las condiciones para que eso sea posible", ha manifestado Álvarez, que ha expresado la disposición de UGT a crear las condiciones para que eso sea posible.

"PARA MI EN ESPAÑA NO EXISTE ULTRAIZQUIERDA"

Al ser preguntado cómo puede quedar aislada la ultraderecha y si es partidario de hacer lo mismo con la ultraizquierda, Álvarez ha dicho que no tiene la fórmula pero ha insistido en que "no depende solo de una parte". Dicho esto, ha señalado que para él en España "no existe ultraizquierda" que esté en los Parlamentos y si la hay es "muy poca" y no es "significativo".

En cuanto a si estaría a favor de ilegalizar a Vox, ha señalado que ni se lo ha planteado y que le gustaría que los ciudadanos vieran a qué "conduce un partido de extremaderecha como Vox". "No sé en qué momento con algunas de las expresiones que utiliza merece algún tipo de reproche jurídico. Desde luego político y social sí", ha indicado.