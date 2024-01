Álvarez (UGT) denuncia "palos en el camino" en la demanda contra el Gobierno por los bajos costes del despido

Espera que el fallo judicial tenga lugar antes de tres meses

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado que desde el Ministerio de Justicia se han "puesto palos en el camino" para intentar retrasar la resolución de la demanda interpuesta por UGT ante Europa por el bajo coste del despido en España y ha manifestado su deseo de que el fallo judicial tenga lugar antes de tres meses.

UGT presentó en mayo de 2022 una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio "asequible y nada disuasivo" del despido en España.

En su demanda, el sindicato reclamaba ante el Comité que, a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido, se tuvieran en cuenta las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedida (como la edad, el sexo, la situación familiar o la ausencia de formación) al entender que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a colectivos especialmente vulnerables, que tienen más difícil encontrar un nuevo empleo.

De esta manera, Álvarez ha afirmado haber manifestado al nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, su "desagrado" e "incomprensión" por el hecho de que desde el Ministerio se hayan "puesto palos en el camino para intentar retrasar la resolución".

"Nos consta que ha sido así, porque tenemos información de primera mano de que ha sido así", ha afirmado Álvarez en un desayuno informativo con prensa, aunque ha precisado que la cartera de Justicia se ha comprometido a que si ha sucedido, "no volverá a ser así".

De esta manera, el líder sindical ha criticado que "lo que no puede ser" es que este Comité resuelva a los franceses y a los italianos con "demandas idénticas" y no resuelva a los españoles. "Esperamos que no se retrase [la demanda española] durante más tiempo", ha concluido.